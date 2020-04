Tovább lassult a járvány Németországban, de újabb szigorításról dönthetnek a határon

A hatvan évesnél idősebbek önelszigetelését is kötelezővé tették. Csehországban lassult a fertőzöttek számának napi növekedése, és egyelőre nincsenek új szigorítások a Nyugat-Balkánon.

Életbe léptek hétfőn Ukrajnában azok az új korlátozó intézkedések, amelyeket a kormány a múlt héten rendelt el, a szigorítások értelmében egyebek mellett tilos mostantól arcmaszk és személyes iratok nélkül nyilvános helyen, illetve közterületen tartózkodni. Ezenfelül kötelezővé tette a kormány a hatvan évesnél idősebbek önelszigetelését. Ők csak két kilométeres körzeten belül mehetnek ki otthonukból, és csakis élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás, illetve napi legfeljebb kétszeri háziállat-sétáltatás céljából. A közterületeken legfeljebb kettesével járkálhatnak az emberek. Tiltott lett a szabadtéri sportlétesítmények, játszóterek, parkok és vízparti területek látogatása is. Háziállatokat mostantól egyszerre csak egy ember sétáltathat. Ukrajnában hétfőre egy nap alatt hat új esettel, 38-ra emelkedett a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, az igazolt fertőzötteké pedig 68-cal 1319-re. A betegségből eddig 28-an gyógyultak fel az országban. Kárpátalja megyében meghalt az első beteg, egy nő, aki súlyos állapotban, lélegeztetőgépen volt – közölte a megyei kormányzóság sajtóosztálya, hozzátéve, hogy jelenleg 35 igazolt fertőzöttet tartanak számon a megyében, közülük kettő állapota súlyos. Ungváron egy 28 éves segédlelkész is megfertőződött egész családjával – feleségével, szüleivel és féléves kisgyermekével – együtt. Neje és a csecsemő kivételével valamennyien kórházba kerültek – hozta nyilvánosságra az ungvári városi tanács. Belehalt a Covid-19 betegség szövődményeibe hétfőn egy 57 éves pap is a nyugat-ukrajnai Ternopil megyében. A hétvégén Umanban egy amerikai állampolgárságú haszid zsidó zarándok halt bele a betegségbe: mostanra kiderült, hogy felesége és két gyermeke is fertőzött – tájékoztatott a közép-ukrajnai Cserkaszi megyében lévő város polgármestere. Az Oroszország által Ukrajnától önkényesen elcsatolt Krím félszigeten április végéig meghosszabbították a karantént, vasárnapi adatok alapján eddig 20 koronavírusos fertőzöttet regisztráltak a félszigeten – írta az RBK hírportál. Lakásaikat az ottlakók csak munkavégzés, élelmiszer- vagy gyógyszervásárlás, háziállat-sétáltatás céljából, illetve sürgős orvosi segítségnyújtás szüksége esetén hagyhatják el. Ukrajna már 53. helyen áll azon országok között, ahol a koronavírust kimutatták a Johns Hopkins egyetem statisztikája szerint – hozta nyilvánosságra hétfőn az Ukrajinszka Pravda hírportál. Viktor Ljasko ukrán egészségügyiminiszter-helyettes, országos tisztifőorvos hétfői sajtótájékoztatóján közölte, hogy az igazolt fertőzések számának átlagos napi növekedése Ukrajnában az elmúlt 12 napban 27 százalékos volt, az elmúlt napban pedig 7 százalékos.

Egyelőre nincsenek új szigorítások a Nyugat-Balkánon

A múlt hét végén nem vezettek be újabb szigorító vagy elővigyázatossági intézkedéseket a Nyugat-Balkánon az új típusú koronavírus-járvány megfékezése érdekében, az eddigi előírásokat és a kijárási tilalmat azonban továbbra sem tartja be mindenki. Mintegy hatvan szerb katona fertőződött meg az új típusú koronavírussal március közepén – közölte a szerb államfő. Ők azok, akik a külföldről hazaérkezőket fogadták március 13. és 16. között. A hatósági személyek közül körülbelül 20 rendőr is a fertőzöttek között van, illetve az összes fertőzött mintegy tíz százaléka az egészségügyi dolgozók közül került ki, ők mind munkavégzés közben kapták el a vírust. Szerbiában hétfőre 1624-ről 1908-ra nőtt az igazolt fertőzöttek száma. A Szerbiát segítő kínai szakemberek szerint a szerbiai állampolgárok fegyelmezetlenek, és nem tartják be az előírásokat, ezért véleményük szerint 24 órás kijárási tilalmat kellene bevezetni a járvány megfékezése érdekében. A szerb miniszterelnök közölte, tíz napon belül megkezdik a gyógyult koronavírusos betegek vérplazmájával történő gyógyítást, amely Kínában jó eredményeket mutatott. Bosznia-Hercegovinában vasárnap estig 23-an haltak be a Covid-19 betegségbe, és egy nap alatt 624-ről 654-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma. A betegség szövődményeibe egy nemzetközileg elismert járványügyi szakember, Sefik Pasagic is belehalt. A montenegrói kormány a kis- és közepes vállalkozások gazdasági támogatása mellett az idegenforgalommal és mezőgazdasággal foglalkozók támogatásáról is tárgyal, ugyanis ezeket a szektorokat érintik a leginkább a járvány következményei. Montenegróban az utóbbi 24 órában 203-ról 214-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma. Észak-Macedóniában 483-ról 555-re nőtt a regisztrált fertőzöttek száma vasárnapról hétfőre. Az egészségügyi miniszter mobilkórházak felállítását jelentette be a szinte tünetmentes betegek számára. Közölte, az ország belépett a csoportos fertőzések szakaszába, egyre több a megbetegedés, ezért a korlátozó intézkedések szigorítására lehet számítani. Koszovó korábban lezáratta a határait, bezárta az iskolákat, kávézókat, bevásárlóközpontokat, és éjszakai kijárási tilalmat vezettek be, a kormány egyelőre nem tervez újabb szigorításokat. Egy nap alatt 140-ről 145-re nőtt az igazolt fertőzöttek száma.

Lassult a fertőzöttek számának napi növekedése Csehországban

Jelentősen visszaesett az új koronavírussal fertőzöttek számának növekedése vasárnap Csehországban. Hétfő reggel országszerte 4591 fertőzöttet tartottak nyilván a vasárnapi 4475-tel szemben. A vasárnapi növekmény tehát 116 a szombati 282-vel szemben, hosszabb ideje a legalacsonyabb szám. A szombati növekedés is alacsonyabb volt, mint a pénteki. A napi laboratóriumi tesztek száma ugyanakkor továbbra is magas, szombaton meghaladta a hatezret, vasárnap pedig az ötezret. Hétfő reggelig 85 014 tesztet végeztek el. A betegség következtében elhunyt személyek száma hétfő reggelre 72-re emelkedett, ami tízzel több, mint egy nappal korábban. A kigyógyultak száma 96-ra emelkedett, 18-cal több, mint vasárnap reggel. Adam Vojtech egészségügyi miniszter szerint a cél az, hogy a napi tesztek száma tízezerre emelkedjen. A cseh kormány hétfői ülésén megvitatja az érvényben lévő korlátozások esetleges enyhítését. Andrej Babis miniszterelnök vasárnap nem zárta ki, hogy a cseh kormány már húsvét előtt enyhíthetne a jelenlegi korlátozásokon, és engedélyezhetné újabb boltok kinyitását, illetve néhány sporttevékenységet. A vezető politikusok között ugyanakkor nincs egységes vélemény az április 11-én lejáró szükségállapot meghosszabbításáról. A kormány azt javasolta a parlamentnek, hogy a szükségállapotot újabb harminc nappal, tehát május közepéig hosszabbítsák meg. Az ellenzéki pártok vezetői vasárnap közös közleményben azt követelték, hogy a kormány részletesen indokolja meg a szükségállapot bevezetését, és ezt csak április végéig akarják meghosszabbítani. Míg Andrej Babis elfogadhatónak minősítette az április végi dátumot, Jan Hamácek belügyminiszter, az országos válságstáb elnöke kitart a május közepi dátum mellett. Álláspontját azzal indokolja, hogy csak a szükségállapot által megteremtett jogi helyzetben lehet hatékonyan védekezni a járvány terjedése ellen. A cseh képviselőház kedden ül össze, és hoz döntést ebben a kérdésben. Radek Vondrácek, a testület elnöke úgy nyilatkozott, hogy kétnapos éles politikai és szakmai vitára számít.