Lemondott a lengyel miniszterelnök-helyettes

Az európai államok többsége rendre újabb szigorításokat léptet életbe, ami nem a koronavírus terjedésének felgyorsulása, hanem a közelgő húsvéti ünnepeknek köszönhető. A járvány által legsújtottabb Olaszország és Spanyolországban kormányzati bejelentések szerint meghosszabbítják a szükségállapotot, várhatóan május közepéig vagy végéig, de a húsvéti ünnepekre mindenképpen marad a legszigorúbb korlátozás.

Ám teljes kijárási tilalom várható a szomszédos Szlovákiában is, ahol a járványügyi adatok sok más országhoz képest igencsak kedvezőek. Hétvégéig 471 igazolt fertőzést jegyeztek a szomszédos országban, ahol 1889 koronavírus tesztet végeztek el. A kormány és az egészségügyi szakemberek viszont úgy értékelik, hogy a húsvéti ünnepek bizonyos kockázatot jelentenek, ezért mindent megtesznek azért, hogy minél tovább fenntartsák a jelenlegi „kedvező” járványügyi helyzetet. Igor Matovic miniszterelnök, aki már a járvány idején, március 21-én, a legtöbb válságkezelő intézkedés meghozatala után vette át a kormányzást Peter Pellegrinitől, szombaton vetette fel nyilvánosan, hogy teljes kijárási tilalmat javasolt Húsvétra és egy hónapos balck out-ot, azaz a gazdaság kikapcsolását is felvetette. Javaslatáról vasárnap a járványügyi szakemberek döntöttek. A szigorítás 8-13 közöttre, vagyis az ünnepekre él, Matovic, és bár a kormányfő szerette volna azt kiterjeszteni a határmenti ingázókra is, egyelőre az ebben a zónában munkába menőkre mégsem vonatkozik a hétfőtől minden, az országba lépőre érvényes 14 napos kötelező karantén és mintavétel. Szerbia, amely a térségben egyedüliként saját állampolgárai előtt is lezárta a határt már korábban, további szigorításokat vezetett be. Már az elmúlt hétvégén, szombat 13 órától hétfő hajnali 5-ig teljes kijárási tilalmat rendeltek el, amit hét közben valamelyest oldanak, de az ünnepekre – Szerbiában az ortodox húsvét egy héttel később, április 18-án lesz – és az azt megelőző hétvégére minden bizonnyal újra bevezetnek. Románia vezetői kérik állampolgáraikat, ne menjenek haza az ünnepre, és figyelmeztetik, hogy ha mégis megteszik, karanténban tölthetik a hazatérést. Romániában március 16-tól szükségállapotot vezettek be, március 25-től pedig kijárási tilalmat, és további szigorítások jöhetnek, az hatályos intézkedéseket pedig várhatóan még egy hónappal meghosszabbítják. Keleti szomszédunknál ugyanis már nem csak a Kárpátokon túli, vesztegzár alá helyezett Suceava a gócpont, hanem két erdélyi város, a magyar határközeli Arad illetve Déva is. Vesztegzár alá helyeztek már egy dél-romániai kisebb települést, Marosvásárhely egyik lakótelepét és az azzal szomszédos falut. A vesztegzárt a hadsereget biztosítja. Ukrajnában egyelőre csak kijárási korlátozás van, akárcsak Magyarországon.