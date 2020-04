Hónapokon keresztül verte, terrorizálta feleségét egy marcali férfi

Utcai bántalmazás leplezte le a mindennapos családon belüli erőszakot, a férj a gyanú szerint gyerekük előtt verte feleségét.

Fényes nappal, az utcán is megverte feleségét a rendőrség szerint B. János: az 53 éves férfi tavaly áprilisban esett neki élettársának, aki könnyebben sérült a támadás során. Az ügyben vizsgálódó nyomozók kiderítették, hogy az ügy csak a jéghegy csúcsa volt: gyanújuk szerint a férfi kiskorú gyermekük szeme láttára hónapokon át rendszeresen bántalmazta, szidalmazta, fenyegette a nőt. B. Jánost ellen mindezek miatt, és döntöttek ideiglenes megelőző távoltartásának elrendeléséről is. A rendőrség a napokban zárta le tavaly megkezdett nyomozást, a dokumentumokat pedig vádemelési javaslattal küldték tovább a marcali rendőrök az illetékes ügyészségnek. A police.hu figyelmeztet:

Ez különösen lényeges olyankor, amikor a koronavírus miatt elrendelt kijárási korlátozások, az összezártság hatására csak fokozódik a családokon belüli feszültség : Franciaországban egy hét alatt harmadával nőtt a hozzátartozók ellen elkövetett erőszakos cselekmények száma, brazil jogvédők pedig 40-50 százalékos növekedésről számoltak be. Növekedhet családon belüli erőszak kockázata Magyarországon is - de van kiút az áldozatok számára. Az érintettek hívhatják +36/80/205-520-as krízis telefonszámot is, ideiglenes elhelyezésükben pedig titkos menedékházak, krízisközpontok és a félutas házak segítenek.