Már csak az emberség számít - képek egy bergamói kórház mindennapjairól

Olaszország talán már túl van a járvány csúcspontján, de pihenni még nincs idő. Különösen nagy a nyomás a járvány gócpontjában lévő kórházakon, ahol egy ideje erőn felül teljesítenek az egészségügyi dolgozók, de még így is sokaknak itt ér véget az út. Ez a hozzátartozóikat elvesztőknek is nehéz időszak, Olaszország a világháború óta legnagyobb gazdasági válsága elé néz. Tekintsen be a bergamói XXIII. János pápa kórházba!