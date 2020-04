Roham indult a közmunkáért: a létszámkerethez viszont eddig nem nyúlt a kormány

A kormány nem csupán jelentős pénzeket von el az önkormányzatoktól, de még jogi kapaszkodókat sem ad ahhoz, hogy miképpen kezelje a döntések nyomán kialakuló helyzeteket.

Az idei költségvetésben 2,8 milliárd forint saját bevételt különítettünk el kerületi beruházásokra. A járvány miatt szükségessé vált beszerzések, mint például a védőfelszerelések vásárlása, a kormány elvonásai, illetve a járvány miatt egyébként is várható bevételkiesések miatt ez a pénz gyakorlatilag elolvadt. Különösen érzékenyen érint bennünket a parkolás ingyenessé tétele, hiszen ebből októberig számítva 900 millió forint bevételre számítottunk, míg a gépjárműadóból 210 millió forintot terveztünk be – magyarázza a Baranyi Krisztina, Ferencváros polgármestere, aki szerint válságkezelés címén a kormány szinte minden saját bevételétől megfosztja az önkormányzatokat, miközben az MNB alapítványokra, állami beruházásokra és még sok egyébre továbbra is ömlik a pénz. A kormány nem csupán jelentős pénzeket von el az önkormányzatoktól, de még jogi kapaszkodókat sem ad ahhoz, hogy miképpen kezelje a döntések nyomán kialakuló helyzeteket – háborog Újbuda önkormányzata. A parkolás ingyenessé tétele ugyanis nem csupán bevételtől fosztja meg a kerületet, de kérdésessé válik az üzemeltetési szerződés teljesítése is. A XI. kerületben például 742 millió forint parkolási bevételt terveztek be erre az évre, de ebből 600 milliót elvisz az üzemeltetés. Ezt akkor is fizetni kell, ha nincs bevétel, legalábbis a meglévő szerződés szerint. Most gőzerővel dolgoznak a kontraktus módosításán, de a kormány ehhez semmiféle könnyítést nem ad, márpedig egy közbeszerzési eljárás eredményeként megkötött szerződés nem mondható fel csak úgy. Az sem világos, hogy a gépjárműadóból pontosan mennyit kell beszolgáltatni. Azt az összeget, amit a márciusi határidőig be kell fizetni az autósoknak, vagy az egész évre befizetett adót, mert a második fele ugyebár csak szeptemberben esedékes. De az is kérdéses, hogy a teljes betervezett összegre számít a kormány, vagy csupán arra, amit be is fizetnek az autósok. A kettő ritkán fedi egymást. Ha a betervezett összeget kéri, akkor a kivéreztetett önkormányzatoknak kellene kipótolni a nem fizető gépkocsi tulajdonosok miatti hiányt? A tét nem kicsi, hiszen a kerületben 2020-ban 610 milliót terveztek beszedi gépjárműadó címén. Nem kevés összegtől esik el a Budavár önkormányzata sem, hiszen az idei parkolási bevétel 1,4 milliárd lett volna, míg a gépjárműadóból 190 millióra számítottak. A közismerten jól gazdálkodó XIII. kerületi önkormányzat idén 580 millió forint gépjárműadóval, illetve napi 11 millió forint parkolási bevétellel számolt a büdzsé tervezésekor. A járvány miatt a parkolásból egyébként jóval kevesebb, napi 4,7 millió folyt be eddig. A kerület szerint , ha az állam elvonja ezeket, akkor a beszedés és az üzemeltetés költségeit is át kellene vállalnia. Zugló 440 milliós adó- és 1,7 milliárdos parkolási bevétellel számolt, utóbbiból 300 millió már befolyt, így októberig számolva 1,4 milliárdos a kiesés. Újpesten még ingyenes a parkolás, így ezzel nem veszítenek, viszont a gépjárműadó elvonás 240 milliós kiesést jelent. Óbuda ennél is több veszteséget kénytelen elkönyvelni, hiszen csupán a gépjármű adó elvonása 450 milliós mínuszt jelent. A parkolást még számolják. A kormánypárti vezetésű Hegyvidéket sem kíméli a kormány, hiszen az intézkedés nyomán 200 milliós gépjármű adótól esnek el, míg az ingyenes parkolás okán havonta 80-90 millióval keskenyedik a XII. kerületi kassza. Az ellenzéki Józsefváros évi 185 milliós bevételre tett szert eddig a gépjárműadóból, ebből szerintük 115 milliót érinthet a kormányzati elvonás. a márciusi félhavi "mindenki maradjon otthon!" felszólítás körülbelül 15 százalékos visszaesést jelentett. A 2020-as költségvetésében egyébként 1,6 milliárd forintos tételként szerepelt a parkolás, bár ebből, ahogy másutt is, lejönnek az üzemeltetés költségei. Három hónapos ingyenesség esetén 450 millió forint a kiesés. S ehhez jön még hozzá legalább 3 milliárd forint mínusz, ami a járvány miatt adó, és egyéb díjakból származó bevétel csökkenéséből, illetve a védekezés okán az önkormányzatra háruló feladatok ellátásából áll össze.