Boris Johnsont már intenzív osztályon kezelik

Sokáig nem állhat a termelés a járvány miatt sem, jóllehet a vírus még hosszú ideig nem tűnik el. A politika szereplői között egyetértés van abban: szükséges az emberek mozgását figyelő applikációra.

Csehország és Németország is azt közölte, húsvét után lassan és fokozatosan elkezdhetik feloldani a koronavírus terjedése miatt elrendelt korlátozó intézkedéseket. Fontos azonban a feltételesmód, hiszen sok függ attól is, sikerül-e huzamosabb ideig stabilizálni a napi megbetegedések számát. Mind a németeknél, mind a cseheknél a fokozatos visszatérésben fontos szerepet játszhat egy minden bizonnyal önkéntesen applikáció, amely nyomon követi mozgásadatainkat, akár a cellaadatokkal, akár a bluetooth segítségével. Ausztria szintén ezt az utat választja, egyelőre két különböző applikációval is kísérleteznek. Izland pedig mindenki előtt jár, múlt héten elindította az appot, amelyet csak az első nap, szombaton, 100 ezren töltöttek le, az ország lakosságának harmada. Svájcban a lausanne-i egyetemen kísérleteznek az applikációval. A Kínában már január óta használt alkalmazással szemben az európaiak által kifejlesztett programok tiszteletben tartják a személyiségi jogokat. Hasonló applikáció már sikerrel járt Dél-Koreában, illetve Szinpapúrban is. Szakértők figyelmeztetnek arra, a gazdaságot előbb-utóbb meg kell nyitni, hiszen gazdasági világkatasztrófához vezetne, ha még hónapokig állna a termelés. Ezért bármilyen félelmetesen hangzik is, az életet úgy kell lassacskán visszaállítani a régi kerékvágásba, hogy a vírus még köztünk van. Ezért kell digitális segítséget találni. Ahhoz persze, hogy ez a rendszer működőképessé váljon, két feltételnek kell teljesülnie. Egyrészt annak, hogy valóban stabilizálódjék a megbetegedések aránya és egy személy legfeljebb egy másikat fertőzzön már meg, valamint az, hogy minél jobban feltérképezzék a lakosság egészségügyi állapotát, ami azt jelenti, minél több tesztet kell végezni. Németország e tekintetben egészen irigylésre méltó helyzetbe került. Szinte egyik napról a másikra sikerült elérnie, részint a svájci Roche gyógyszergyárral folytatott szoros együttműködésnek köszönhetően, hogy országszerte már naponta megközelítően 100 ezer mintavételt képesek elvégezni. A német applikációt a Szingapúrban használt TraceTogether alkalmazás mintára fejlesztik ki, amely azt rögzíti, kikkel került kapcsolatba a felhasználó az elmúlt napokban. Ha az illetőt fertőzöttnek nyilvánítják, akkor az app révén kapcsolatba lépnek mindazokkal, akikhez közel került az illető. A Heinrich Hertz Intézet más országokkal is kicseréli az információkat, s célja az, hogy több hétig elraktározzák azokat. A HHI szerint az app minden szempontból megfelel a német adatvédelmi előírásoknak. Támogatja a kezdeményezést Ulrich Kelber adatvédelmi biztos, aki szerint ha anonimek az adatok és az applikáció használata önkéntes, akkor az „hihetetlenül hasznos”. Lothar Wieler, a Robert Koch Intézet vezetője eddig nem foglalt állást az applikációról, de figyelmeztetett arra, hogy még nem érték el a járvány csúcspontját. Ráadásul az intézet figyelmeztet arra, fennáll a veszélye annak, hogy egy második fertőzéshullám söpör végig az országon és a világban. Németországban politikai akadályai aligha nem lesznek az app használatának, hiszen e tekintetben teljes egyetértés alakult ki a kormány és az ellenzék pártjai között. Michael Kreschmer, Szászország miniszterelnöke megerősítette, az app használata önkéntes lesz és hamarosan a mindennapok részévé válik. Ausztriában itt még nem tartanak, egyelőre a Sebastian Kurz kancellár által kitűzött napi 15 ezres célt sem sikerült elérni, de már körülbelül 10 ezer mintavételt végeznek el. Ettől függetlenül Bécs Európa államai közül az egyik legsikeresebben vette fel a járvánnyal szembeni küzdelmet, a vezetés azt reméli, hogy egy-két héten belül már csökken a megbetegedések száma. Az osztrákoknál azonban szintén vita zajlik arról, önkéntes legyen-e a Vöröskereszt által kifejlesztett Stop Corona mobilapplikáció, vagy sem.



Werner Kogler alkancellár, a Zöldek első embere szerint semmi szükség arra, hogy kényszerítsék rá az embereket, s a Vöröskereszt is hasonlóképpen vélekedik. Kogler párttársa, Sigrid Maurer pedig arra utalt, nem kell tartani az applikációtól, mert központilag nem tárolják az adatokat, hanem egy lokális rendszerről van szó. Úgy véli, az alkalmazás röviddel húsvét után el is készülhet. Wolfgang Sobotka, a parlament néppárti (ÖVP) elnöke ezzel szemben a profil című lapnak úgy nyilatkozott, hogy az appot kötelezővé kellene tenni, mert csak így adhat igazi biztonságot. Azt is közölte, azt vizsgálják alkotmányjogi szempontból, hogy korlátozható-e a mozgása annak, aki az applikációt nem tölti le. Ha időben korlátoznák a használatát, akkor szerinte nem ütközik az Európai Unió adatvédelmi előírásaiba. Vasárnap aztán módosított nyilatkozatán, s azt közölte, nem kell kötelezővé tenni a letöltést. Sebastian Kurz kancellár egyelőre nem szólt hozzá a vitához, csak annyit közölt, hogy mielőbb. Csehországban az egészségügy felnőtt a nyugati országokhoz a koronavírus kezelésében. Az országban naponta 6000-7000 mintavételt is képesek végezni, s a hatóságok reményei szerit hamarosan tetőzhet a fertőzések száma. Andrej Babis kormányfő kilátásba helyezte, hogy húsvét után enyhíthetik a korlátozásokat. Ebben szerepe lehet annak az applikációnak, amely egyelőre a fejlesztés fázisában van.