Megöltem anyámat - közölte K. Rita telefonon a rendőrökkel

A két férfi többszörösen büntetett előéletű, a nő ellen több büntetőeljárás is folyik.

A Budai Központi Kerületi Bíróság egy hónapra – 2020. május 6-ig – elrendelte annak a két férfinak a letartóztatását és 2020. augusztus 6-ig annak a nőnek a bűnügyi felügyeletét, akiket a 28-as villamoson elkövetett emberöléssel gyanúsítanak - írja a Fővárosi Törvényszék honlapján . A 25 éves Gábor 2020. április 3-án, péntek éjjel a 28-as villamoson utazott kiskutyájával és legjobb barátjával, Márkkal. A villamosra felszállt egy három fős társaság. Márk azt nyilatkozta később a Blikknek, hogy minden nagyon gyorsan történt. A két férfi és a nő rögtön kiszúrta magának Gábort, elkezdték bökdösni a kutyát és piszkálni az orrát. Gábor azt kérte, hogy hagyják békén az állatot. Erre az egyik férfi leköpte Gábort, dulakodni kezdtek, majd a férfi elővett egy kést. Márk ezt észrevette és barátja védelmére kelt, de a másik férfi megütötte őt. A kést tartó gyanúsított ezután mellkason szúrta Gábort. Márk hiába próbálta elszorítani a sebet, a fiatal férfi a helyszínen életét vesztette . A villamos vezetője a dulakodás miatt megállította a járművet, a gyanúsítottak ekkor futva elmenekültek. A nő átvette a kést, és később azt egy közterületi virágládában rejtette el. A rendőrség villámgyorsan, a gyilkosság után húsz perccel elfogta a tetteseket. A nyomozás kiderítette, hogy L. János (43) szúrta meg a férfit, őt emberölés bűntettével gyanúsítanak. Társa, D. Károly (25) bűnsegédként vett részt a bűncselekmény elkövetésében, míg D. Évát (28) bűnpártolással gyanúsítják.

Az ügyészség indítványozta a két férfi letartóztatását és a nő bűnügyi felügyeletét. Hármójuk közül csak ketten rendelkeznek bejelentett lakóhellyel, azonban mindhárman hajléktalan életmódot folytatnak és bizonytalan egzisztenciális körülmények között élnek. Felmerült az is, hogy a női gyanúsított megélhetését prostitúcióból biztosítja. A bíróság közölte azt is, hogy a két férfi esetében 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel, míg a nő vonatkozásában 1-től 5 évig terjedő szabadságvesztéssel büntethető a bűncselekmény. Mindezek alapján a bíróság megállapította, hogy a gyanúsítottakkal szemben fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye. A két férfi gyanúsított többszörösen büntetett előéletű, egyikük feltételesen 2020. január 5-én szabadult. Bár a nő büntetlen előéletű, de több büntetőeljárás folyik ellene. A végzés a női gyanúsított vonatkozásában végleges, míg a két férfi és védőik fellebbezést jelentettek be a döntéssel szemben. A támadás után Gábor kiskutyája, Pepsi ijedtében elmenekült, de később állatvédők megtalálták és visszavitték családjához.