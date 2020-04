Nőtt a fertőzöttek száma Szlovákiában, részleges kijárási tilalmat vezetnek be

Boris Johnson intenzív kezelésre kényszerülése csak aláhúzza, mennyire ki van téve mindenki a koronavírus támadásának.

A keddi napot változatlanul a St Thomas' kórház intenzív osztályán töltötte a brit kormányfő, aki vasárnap este érkezett meg az ország egyik vezető légzőszervi és tüdőgyógyászati központjába. Boris Johnsont hétfő este vitték át a klinika intenzív osztályára, miután állapota napközben rosszabbodott. A kormányfő hivatalos szóvivője hétfő este 8 óra körül jelentette be a fejleményt, amire az orvosi team tanácsára került sor. Hangsúlyozta, hogy Johnson "kitűnő ellátást kap és hálás az NHS egészségbiztosító személyzetének kemény és elkötelezett munkájáért". A Downing Street hangsúlyozta, hogy az 55 éves politikus eszméleténél van. Keddi hivatalos kormányzati információk szerint a konżervatív vezető nem kényszerült lélegeztetőgépre, műtéti vagy non-invazív beavatkozásra. Nem diagnosztizálták tüdőgyulladással és állapota "stabil", kielégítő, míg "hangulata jó" volt. A The Times napilap kórházi forrásokból úgy tudta, hogy négy liter oxigént kapott, ami megnyugtatóan kevesebb, mint az intenzív ellátásra szorulók tizenöt literes átlaga. A tájékoztató során a Downing Street 10. sajtóosztálya védekezésre kényszerült. Brit lapok neheztelték, hogy a kommunikációs iroda nem tárta fel a teljes valóságot. Kétségtelen, hogy aki a kormányfő múlt pénteki, április 3-i, saját telefonján rögzített üzenetét kicsit is alaposabban figyelte, érzékelhette, milyen rosszul néz ki, piros foltok jelentek meg az arcán és nyakán, mennyit fogyott a pozitív tesztje óta eltelt egy hét alatt. Állapotát alulértékelve a miniszterelnök most hétfő délutáni Twitter üzenetében is csak rutin tesztekről beszélt a St Thomas' kórházban, hozzátéve, csapatával együtt küzd azért, hogy az egész ország túl legyen a járványon és mindenki egészséges legyen. A sajtósok visszautasították a napi tájékoztatóra meghívott újságírók vádját, hogy el akarták titkolni Johnson betegségének súlyát. Ők úgy érezték, "amennyire gyorsan csak lehetett, informálták a médiát, hiszen elkötelezettek arra, hogy ez alatt a folyamat alatt is átláthatóak legyenek". Boris Johnson nem az első aktív brit kormányfő, akinek egészségügyi problémái adódtak. Az egyik legemlékezetesebb Winston Churchill 1953. június 23-án elszenvedett agyvérzése, mely ugyan éppen a sajtó segítségével álcázva maradt. Harold Wilson memóriakiesései feltűnőek voltak, bár a közvélemény már csak visszavonulása után értesült Alzheimer-kórjáról. 2004-ben az akkor alig 50 éves Tony Blairnek is voltak műtéti beavatkozást igénylő szívproblémái. Boris Johnson Covid-19 szövődménye azonban a lehető legfeszültebb időszakban alakult ki, amikor a kormányfő határozott fellépése elengedhetetlen. A végrehajtó hatalom fejeként is csak BoJo-ként emlegetett politikusnak nincs kinevezett miniszterelnök-helyettese, mint volt Michael Heseltine John Major-nek, vagy Nick Clegg David Cameronnak. Távollétében Dominic Raab külügyminiszter viszi az ügyeket, vezeti a minden reggel tartott koronavírus-válságértekezleteket és heti kormányüléseket, de eljárhat biztonsági kérdésekben is. Amit nem tehet meg, az a hetente tartott, jelenleg virtuális audiencia a királynővel és miniszterek leváltása, illetve kinevezése. Boris Johnson teljes felgyógyulása heteket vehet igénybe, mely idő alatt nehéz döntéseket kell hozni a szükségállapot, a kijárási tilalom feloldásával, a valamiféle normalitásba visszatérés időzítésével kapcsolatban. Eredetileg húsvét hétfőre ígérte a kormány a helyzet felülvizsgálatának időpontját, de most a koronavírus-fertőzésen ugyancsak átesett Chris Witty angol tisztifőorvos "hibának" tekintené, ha a karantén feloldásának stratégiáját még a járvány tetőzése előtt megvitatnák. A professzor megjegyzése eloszlatja a korlátozások három hét utáni megszüntetésébe vetett halvány reményeket. Kedden 6227-re emelkedett a halálos áldozatok száma az Egyesült Királyságban. 17 napot vett igénybe, míg az elhunytak száma elérte a 200-at, majd újabb 17-et, hogy meghaladja a 6000-et. A világ minden tájáról és a szigetország teljes politikai spektrumából érkeztek üdvözletek, gyors felgyógyulást kívánva Boris Johnsonnak. II. Erzsébet, Károly walesi és Vilmos cambridge-i herceg ugyanúgy eljuttatta üzenetét, mint a brit kormányfő "jó barátja", Donald Trump, vagy az európai vezetők, Angela Merkellel és Emmanuel Macronnal az élen. Sir Keir Starmer, az ellenzék frissen megválasztott vezére megnyugtatta a kormányfőt, hogy "az országos válság idején a Munkáspárt a nemzet érdekeit tartja szem előtt és kész a konstruktív együttműködésre".