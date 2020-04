A kijárási korlátozások szigorítása is szóba kerül a kormányülésen

Több megyei jogú város polgármestere a kijárási korlátozások szigorítására tett javaslatot legalább a húsvét idejére – mondta el a kormányülés közben tartott sajtótájékoztatón Kaposvár polgármestere, Szita Károly.

Karácsony Gergely főpolgármester és Szita Károly a Megyei Jogú Városok Szövetsége elnöke is részt vett a kormányülés kezdetén. Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint ez is mutatja, hogy a kormány partnerként kezeli az önkormányzatokat. – Továbbra is hónapokról kell beszélnünk az előttünk álló nehéz időszakot tekintve – mondta Gulyás Gergely, aki abban bízik, az eddig jó együttműködés fennmarad a kormány és a helyhatóságok között. A cél továbbra is a járvány terjedésének lassítása amennyire csak lehet, és az idősek megóvása. A kormány és a polgármesterek közötti kapcsolat állandó, Gulyás Gergely szerint örömteli, hogy most nincsenek politikai viták közöttük. Karácsony Gergely főpolgármester arról beszélt, a fővárosi és a kerületi önkormányzatok is mindent megtesznek, ami tőlük telik. A következő hetekben különösen fontos a jó információáramlás a kormány és az önkormányzatok között, „ma ennek a feltételei jelentősen javultak”. Ezután bejelentette, hogy a ma meglévő korlátozó intézkedéseket fent kell tartani még nagyjából egy hónapig, ebben a főváros meghatározó frakciói és a polgármesterek is ugyanúgy gondolkodnak, de a végső döntés a kormányé. Az önkormányzatoknak komoly szerepe van a felmerülő gazdasági, társadalmi károk enyhítésében, ebben egyeztetést kért a kormánytól, és egy hónapon belül el is készítik az önkormányzati szövetségek a javaslataikkal, amikre a kormány nyitott. Másik kérése volt az idősotthonokban élők, dolgozók szűrése a koronavírusra, mert szerintük ez segítene a védekezésben, a kormány részéről ebben is nyitottságot tapasztalt a főpolgármester, így remélhetőleg napokon belül ezek elindulhatnak. – Ma tényleg a nemzeti összefogás ideje kell, hogy eljöjjön, a fővárosban ebben mindenki, pártállástól függetlenül mindent meg fog tenni. Szita Károly, Kaposvár fideszes polgármestere azt mondta, a közös cselekvés ideje van itt, ebben a megyei jogú városok társai kívánnak lenni a kormánynak. A nagyvárosok vezetői is fent szeretnék tartani a kijárási korlátozásokat, de „nem ördögtől való ennek szigorítása sem, különösen a húsvétra vonatkozóan”, mert lazul a fegyelem. Az önkormányzati közterület-felügyelők segítségét is felajánlották ennek érdekében. Az idősek bevásárlási idejének módosítására a közös védőfelszerelés beszerzésekre is javaslatot tettek, erre is nyitott volt a kormány. Mikor a nagyvárosok decemberben még „békeidőre” tervezték a költségvetésüket, fejlesztésekkel számoltak, sok rendezvénnyel, kulturális programmal. Most ezt kénytelenek felülvizsgálni, az önkormányzati költségvetéseket is teljesen át kell rendezni. A védekezésre, a gazdaság talpra állítására, megtartására kell most koncentrálni. Ezt nagyjából egy hónap alatt meg tudják tenni.