Bernie Sanders kiszáll az elnökjelöltségért folyó versenyből

Nincs elég védőfelszerelés, az orvosok végkimerülésig hajszolják magukat: valódi háború zajlik a New York-i kórházak sürgősségi osztályain egy videó-összeállítás szerint.

„Nehéz kimondani, de konkrétan érezni a félelmet, érezni a halál szagát a levegőben

- és ez csak egy mondat abból a több felvételből összeállított videóból, amin New York-i kórházak orvosai számolnak be arról, milyen körülmények között, túlterhelés mellett küzdenek a koronavírusos betegek életéért.

Az egyik megszólaló, Graver doktornő a tehetetlenség érzésről beszél: csak nagyon keveset tudnak segíteni a hozzájuk kerülő fertőzötteken, akiknek ráadásul fele 60 év alatti, és pár nap leforgása alatt romlott le állapotuk annyira, hogy az intenzív osztályra kerültek.

„Az az igazság, hogy ez a betegség sokkal-sokkal súlyosabb, mint azt bárki előre elképzelte. Rendszeresen sírok”

- mondta Graver a News 4 New York ripoterének. Mint mesélte, a kórházban, ahol dolgozik, védőfelszerelés erősen fogyóban van, ezért többen újra és újra használják a különben eldobható, egyszeri használatra gyártott maszkokat is, ezzel kockáztatva saját életüket, és szeretteik biztonságát is. A doktornő ugyan nem felvételeket mutatni saját munkahelyéről, de olyan állapotokról beszélt, amiket látva senki nem hagyná el az otthonát.

Egy másik oktornő, az Elmhurst kórház sürgősségi osztályán dolgozó Collen Smith a The New York Times-nak elmondta, már fogytán vannak a lélegeztetőgépeknek is – bár kaptak öt légzéstámogató készüléket, ez csak ideig-óráig lesz elég a napi óriási betegszám mellett; míg a járvány előtt napi 200 beteget láttak el, ez most 400-ra emelkedett. Nőtt a halottak száma is, ezért a fertőzésben elhunytak testét hűtőkamionban tárolják a kórház mellett.

Smith szintén arról számolt be, hogy az eszközhiány miatt újra és újra kénytelen felvenni n95-ös védőmaszkját – a fertőzésveszélyes környezetben több szakorvos, számos nővér és tíz rezidens is megbetegedett munkatársai közül; az orvosokat pedig akkor sem tudnák tesztelni koronavírusra, ha már tüneteket mutatnak.

„Nem érdekel, ha veszélybe kerülök, mert nyilatkoztam a médiának. Azt akarom, hogy mindenki tudja, a helyzet rossz, emberek haldokolnak, nincs elég felszerelés, amire szükségünk lenne a sürgősségi osztályokon” - mondta a doktornő.

A felvétel készítése után kiderült, ő is elkapta a koronavírus-fertőzést.

A videó-összeállítást a New Yorkban élő Köves Krisztián készítette, akinek személyes oka is volt a helyzet tisztázására: felesége senior-rezidens orvos, tüdőgyógyász specialista, aki szintén a frontvonalban küzd a betegek életéért.

„(...) reggel nyolckor jön meg a 24 órás műszakból. A ruháit egy külön szennyes tárolóba dobja, aztán alaposan lezuhanyzik és hajat mos. Nem mer befeküdni mellém az ágyba. Tudja, hogy egy ponton meg fog betegedni és akkor elkerülhetetlen lesz, hogy engem is megfertőzzön.” -írja Köves.

Mint rámutat, a kórházi orvosoknak „(…) Itt, a világ egyik leggazdagabb országának leggazdagabb városában, nincs rendes védőfelszerelésük. Az űrruhákat, amiket az olaszországi, német vagy koreai képeken látni, egyikük se kap. Egy darab N95 maszkot nyomtak a kezébe egy hétre. Mostanra sikerült eljutni oda, hogy aki az intenzív osztályon dolgozik az egy napra kap egyet (ideálisan minden beteg után kellene egy). Sokszor sima műtős maszkkal kell beérniük, ami egy ilyen helyen nem sokat ér. Az emberek felvásárolták az N95 maszkokat és most hegyekben állnak az otthonaikban a WC papír mellett, míg az életüket kockáztató EÜ dolgozóknak a kormány és a kórház nem tud biztosítani szinte semmit”. Az összeállítás készítője azt is hangsúlyozza, célja nem a pánikkeltés, hanem a tények közlése volt.