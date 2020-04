95 darab kapszulába rejtett kokaint hozott a gyomrában egy brazil futár Magyarországra

K. Rita a vérontás után betelefonált a rendőrségre, és feljelentette magát.

Letartóztatás vár arra a Pest megyei nőre, aki a gyanú szerint április 6-án meggyilkolta gondozásában álló idős édesanyját. A kényszerintézkedést a Pest megyei Főügyészség kérte, mivel szerintük fennáll a veszélye annak, hogy a gyilkosságot a rendőrségen bejelentő asszony elszökhet vagy elrejtőzhet a várható magas büntetési tétel miatt.

Az esetről mi is beszámoltunk , a rendőrségi információk alapján pedig az is kiderült, hogy az emberölés Mogyoródon történt, a gyanúsítottat pedig K. Ritának hívják. Az 55 éves asszonynak most különös kegyetlenséggel, a bűncselekmény elhárítására idős koránál fogva korlátozottan képes személy sérelmére elkövetett emberölés bűntette miatt kell felelnie.