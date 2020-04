Zárt kapus futamokban gondolkodnak a Forma-1-nél

Alexander Kekulé, a hallei egyetem virológusa szerint megfelelő intézkedések esetén bárhol lehet labdarúgómeccset rendezni, de ez társadalmi feszültségeket okozhat.

Alexander Kekulé 1999 óta a hallei egyetemi klinika mikrobiológiai részlegének igazgatója. A Németországban ismert és elismert virológus szerint megfelelő biztonsági intézkedések esetén szinte bármelyik országban lehet folytatni a futballbajnokságokat, de ez komoly áldozatokat kíván a csapatoktól és el kell fogadtatni a társadalommal is, hogy a koronavírus tesztelésénél kivételezett helyzetbe kerülnek a labdarúgók.

„Virológiai szempontból nincs elvi akadálya a labdarúgó-bajnokságok folytatásának bizonyos előírások betartása esetén – mondta a szakember a ZDF állami televízióban. - A játékosokat és a szakmai stáb tagjait hermetikusan el kell zárni a külvilágtól, az első tesztek után két héttel pedig lehet meccseket rendezni, ha mindenkinek negatív lett az eredménye. Minden találkozó előtt és után újabb vírusteszteket kell csinálni, a játékosok a bajnokságok befejezéséig nem találkozhatnak senkivel a külvilágból, ez másfél-két hónapos teljes elszigetelést jelent. Németországban jelenleg az első- és másodosztályú bajnokság folytatását tervezik, ami harminchat csapat esetében több mint ezer tesztet jelentene a játéknapok előtt és után. Jelenleg napi 70-80 ezer tesztet tudnak elvégezni az országban, az ideális ennek minimum a négyszerese lenne. Azt gondolom, hosszabb távon társadalmi feszültségeket okozhat, ha a naponta rendelkezésre álló tesztekből hetente kétszer ezret elvinne a futball, ahol nagy valószínűséggel egészséges sportembereket vizsgálnának meg valóban rászorulók helyett. De a társadalmi hatásokban nem vagyok szakértő, ezért gondolom azt, hogy politikai döntésre van szükség a labdarúgó-bajnokságok sorsáról.”

Christoph Kramer, a Borussia Mönchengladbach világbajnok német válogatott játékosa szerint a meccsek segítséget jelenthetnének a karanténba kényszerült emberek hangulatának javításában.

„Nagyon vékony jégen mozgunk, ez rendkívül kényes téma – hangsúlyozta Kramer. - Azt gondolom, az elmúlt hetekben a német klubok bebizonyították, hogy nemcsak üres szólam részükről az emberi egészség megóvásának fontossága. Minden csapat lehetőségeihez mérten igyekszik segíteni a vírushelyzetben. Ha választani kell, hogy a vírustól veszélyeztetett embereket kell-e tesztelni vagy minket játékosokat, akkor nem kérdés, a futballnak kell hátrébb lépnie. Viszont több szakember véli úgy, hogy sokat segítene a karanténban lévőknek jobban elviselni ezt a nehéz helyzetet, ha futballt láthatnának a televízióban. Örülök neki, hogy nem nekem kell ebben a nehéz kérdésben döntenem.”

„A meccsek nagyon hiányoznak, ezt én is megerősítem, a nagy fiammal együtt futballrajongók vagyunk, a mérkőzések hangulatjavító hatása megkérdőjelezhetetlen, csak az a kérdés, mindenki egyetért-e azzal, hogy a labdarúgók kapjanak extra lehetőséget, mert az előbb említett biztonsági intézkedésekkel más sporteseményeket is meg lehetne rendezni, sőt, bizonyos szakmákban is újra lehetne kezdeni a munkát, ha sikerülne garantálni a folyamatos tesztelést, ami a jelenlegi helyzetben komoly kiváltságot jelent - mondta Kekulé. - Ha túl nagy a társadalmi ellenállás, akkor nem jelent segítséget a labdarúgó-bajnokság folytatása, ezt kell a politikusoknak felmérni és utána dönteniük."

A Német Labdarúgó-liga (DFL) április 17-én egyeztet legközelebb az első- és másodosztályú klubokkal a bajnoki szezon további sorsáról. A DFL szeretné június 30-ig megrendezni az összes bajnoki fordulót (kilenc van még hátra az első- és a másodosztályban is), ennek megvalósításához május első vagy második hétvégéjén kellene folytatódniuk a küzdelmeknek. Christian Seifert, a DFL elnöke azt mondta, csak akkor lépnek pályára a csapatok, ha erre minden illetékes hatóság engedélyt ad.

A Bundesliga élvonalában négy magyar válogatott játékos – Gulácsi Péter és Willi Orbán (RB Leipzig), Sallai Roland (Freiburg) és Szalai Ádám (Mainz) – szerepel.