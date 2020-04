Meghaladta a tízezret a koronavírus-fertőzöttek száma Oroszországban

„Kína 42 millió dollárt költ, mi 450 millió dollárt költöttünk, mégis úgy látszik, mintha minden Kína szája íze szerint történne” – fogalmazott az amerikai elnök.

Donald Trump amerikai elnök ismét az ENSZ Egészségügyi Világszervezetét (WHO) bírálta a járvánnyal foglalkozó kormányzati munkacsoport szokásos napi sajtókonferenciáján a Fehér Házban szerdán este. Az amerikai elnök a sajtókonferencián megismételte, hogy szerinte a WHO Kínát pártolja, és nem ő politizálja át a szervezet munkáját, hanem annak főigazgatója, Tedrosz Adhanom Gebrejeszusz. Trump ezzel válaszolt a WHO-vezető szerda délutáni sajtótájékoztatójára, ahol Gebrejeszusz úgy fogalmazott: „kérem, ne politizálják át ezt a vírust. Ha nem akarnak még több hullazsákot, akkor tartózkodjanak az átpolitizálástól. Az én rövid üzenetem az: kérem, tegyék karanténba a Covid-19 átpolitizálását”.



„Hihetetlen, hogy ő beszél átpolitizálásról, amikor nézzék csak meg a (szervezet) Kínához fűződő viszonyát!” – fogalmazott Donald Trump szerdán este.

Majd – utalva a WHO finanszírozására – kifejtette: „Kína 42 millió dollárt költ, mi 450 millió dollárt költöttünk, mégis úgy látszik, mintha minden Kína szája íze szerint történne. Ez nem helyes és nem tisztességes velünk szemben és tisztesség ne essék szólván, nem korrekt a világgal szemben sem”. Trump sejtetni engedte, hogy kevesebb halottja lenne az új típusú koronavírus okozta Covid-19 betegségnek, ha a WHO „korrekt elemzést” adott volna a helyzetről. Az amerikai diplomácia vezetője, Mike Pompeo kifejtette: nem most van itt az ideje a vezetőcserének a WHO-nál.



„Rengeteg időnk lesz majd arra, hogy visszapillantva megvizsgáljuk, hogyan is teljesített az Egészségügyi Világszervezet” – mondta.

Hozzáfűzte: „addig is az a dolgunk, hogy megőrizzük és megóvjuk az amerikai adófizetőket, és gondoskodjunk arról, hogy a mi erőforrásaink ne olyan helyekre jussanak, ahol nem szolgálják az amerikai népet és a világot”. Kijelentette: egyetért Donald Trump korábban kifejtett álláspontjával, miszerint megfontolandó, hogy az Egyesült Államok csökkentse, vagy meg is vonja a WHO működéséhez biztosított anyagi hozzájárulását. A sajtókonferencián Anthony Fauci, a kormányzati munkacsoport tagja, az allergológiai és fertőző betegségekkel foglalkozó országos intézet (NIAID) igazgatója elmondta: a társadalmi távolságtartás gyakorlata eredményes, ezt tovább kell erősíteni. „Ez fog bennünket átsegíteni a bajokon” – hangoztatta. Deborah Birx, a munkacsoport másik tagja arról beszélt, hogy az amerikaiak „drasztikusan változtattak” a magatartásukon, és ez meghozza az eredményt. Az amerikai járványügyi és betegségmegelőzési központ (CDC) igazgatója, Robert Redfield szerda este új előírásokat jelentett be. Ezek azokra vonatkoznak, akik elvileg nagymértékben kitettek a koronavírus-fertőzésnek: az egészségügyben dolgozók, orvosok és ápolók, valamint az élelmiszeráruházakban és a patikákban dolgozók. Közölte: az új előírások szerint ezeknél az embereknél a napi munkába állás előtt kötelező lesz ellenőrizni a testhőmérsékletet, és továbbra is kötelező védőmaszkot hordaniuk, illetve betartaniuk a távolságtartás szabályait.