Naponta körülbelül 4500 ember veszíti el az állását, a kormány rajtuk nem segít

A fekvőbetegeket fogadó összes hazai gyógyító intézményben a közfinanszírozott ágyak minimum 60 százalékát alkalmassá kell tenni az új koronavírussal fertőzöttek ellátására – derül ki a lapunk birtokába került miniszteri levélből. Ez a gyakorlatban azt jelenti: az összes mintegy 60 ezer ágy közül 36 ezret kell felszabadítani.

Gyorsan és alaposan össze kell magukat húzniuk a kórházaknak a miniszter utasítására. Kásler Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának vezetője kedden nyolc napot adott arra, hogy valamennyi fekvőbetegeket gyógyító intézmény a közfinanszírozott ágyainak minimum 60 százalékát alkalmassá tegye az új koronavírussal fertőzöttek ellátására. Ez praktikusan azt jelenti, hogy az azokon fekvő betegeket haza kell küldeni vagy máshol elhelyezni. A miniszteri határidő a valóságban csak öt nap, mert három munkaszünet is beleesik. Március elején Kásler Miklós a járványosztályokat üríttette ki, akkor nyolcszáz ágyat szabadítottak fel a miniszter kérésére. Most nagyjából 36 ezer kórházi férőhelyről kell a betegeket valahová elhelyezni. Lapunknak az egyik intézményvezető azt mondta: nem valószínű, hogy valamennyi érintett ágy foglalt, ugyanis a vészhelyzet kihirdetése óta csak a halaszthatatlan esetekben fogadják a betegeket. Az intézkedés nem tesz különbséget a krónikus, és az aktív ellátók között. Az utóbbiak az otthonukba nem küldhető betegeket, például a két napja operált combnyaktöröttet csak az előbbieknek tudnák átadni. Ám ha azoknak is teljesíteniük kell az utasítást, akkor nincs hová áthelyezni az aktív ellátóhelyek ágyairól a betegeket. A krónikus osztályok amúgy is tele vannak az otthonukban nem ellátható, vagy szociális okból idekényszerülő idős, elesett emberekkel. Jó részüket most valószínűleg hazaküldik. A rapid ágyfelszabadítás azért sem egyszerű, mert nem lehet az osztályokon csak egy-egy kórtermet kiüríteni, teljes részlegeket, zsilipelhető folyosókat kell szabaddá tenni. Van olyan hely, ahol emiatt összeköltöztették a sebészetet a szülészettel, másutt az orr-fül-gége osztály költözött be az urológiára. Egy nagy centrumkórház több kis szakmában átmenetileg megszüntette az ellátást, így a bőrgyógyászatot, a reumatológiáját, az ortopédiát. Volt aki két-három nap alatt már eleget tudott tenni a miniszteri utasításnak, ott egyszerűen nem vettek fel több beteget és szinte mindenkit hazaküldtek. Arról szerdán írt a 24.hu hogy a Honvédkórház kiürítette a fizetős idősgondozó részlegét Újpesten. Innen is hazaküldték az idős betegeket mintegy 226 ágyról. A Népszava még szerdán kérdéseket küldött az üggyel kapcsolatban a szakminisztériumnak. Egyebek mellett arra voltunk kíváncsiak: mi indokolja ezt a lépést, ha most csak alig 100 koronavírusos beteg van kórházban? Hol kell, hol lehet elhelyezni a most ezeken az ágyakon fekvő betegeket? Eddig a tárca nem reagált megkeresésünkre, ha kapunk választ, frissítjük cikkünket.