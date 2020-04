Áder János beszédet mond pénteken

A szakszervezetek szerint már több mint 100 ezer friss munkanélküli van, miközben a kabinet bérátvállalási-konstrukciója nem állítja meg az állásvesztési hullámot.

„Ma is önkéntes munkát végzünk Pécsett, az időseknek segítünk bevásárolni a boltban és gyógyszertárban, de arra sikerült időt szakítani, hogy a szakszervezetek vezetőivel egyeztessek, és sok mindenben közös nevezőre jutottunk. Például abban, hogy egyes közalkalmazottak, közszolgálati dolgozók 100 százalékos bérpótlékot kapjanak” – számolt be az érdekvédőkkel folytatott megbeszélésről Tóth Bertalan. Az MSZP elnöke szerint azoknak járna ez a többletjuttatás, akiknek a munkája az, hogy közvetlenül találkozzon az emberekkel: így kiemelt pótlék illetné meg az egészségügyben dolgozókat, az idősgondozókat, de a munkaügyi hivatalok munkatársait is hiszen irodáikba áradnak a friss munkanélküliek. A versenyszféra szakszervezetei, figyelmeztet Tóth Bertalan, úgy kalkulálnak, hogy míg márciusban naponta körülbelül 2500 ember veszítette el az állását, mára ez a szám 4500-ra nőt. És nagy részük képtelen új állást találni. Azaz az érdekvédők szerint mintegy százezer ember kerülhetett utcára – csakhogy erről a kormány nem kommunikál. Azt viszont egyértelmű a kabinet gazdasági mentőcsomagjából, mondta az MSZP-s politikus, hogy elengedte a munkájukat vesztők kezét: sem az álláskeresési időszakot nem akarja megnövelni, sem az álláskeresési járadékot. Az MSZP azt követeli, hogy 3-ról 9 hónapra hosszabbodjon az álláskeresési időszak, ami alatt legalább 100 ezer forint járjon az embereknek. Már csak azért is, mert az elbocsátást nem gátolja a kabinet „bérátvállalási-konstrukciója”. Ugyanis a kormány ebben a formában csak azoknak fizet, akiket a munkaadója a jövőben nem teljes, hanem részmunkaidőben foglalkoztat – ők a kieső munkabérük 70 százalékát kapják az államtól, maximum 70 ezer forint erejéig. Csakhogy Tóth Bertalan szerint ez a támogatás kevés, annál is inkább, mert sok cég egyáltalán nem élhet vele. Hiszen rengeteg olyan kis- és középvállalkozás van, amelyik teljesen elveszítette az árbevételét, egyik napról a másikra kerül a csőd szélére, így a fenti konstrukció nem akadályozza meg, hogy naponta ezrek veszítsék el a munkájukat. Abban állapodtunk meg a szakszervezetekkel, hogy közösen kidolgozunk egy valódi megoldást kínáló javaslatot, amely egyrészt megvédi a munkahelyeket, másrészt segít azoknak, akik elvesztették az állásukat.