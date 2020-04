Láncra kötötte, majd hagyta éhen pusztulni kutyáját egy ajkai férfi

Még a présház tulajdonosa ellen is eljárás indult.

Egy süttői présházba ment be a gyanú szerint Cz. Szilárd és Ö. Róbert az ablakot betörve 2020. február 5-ére virradóra. A 30 és 29 éves férfiak elemlámpát, távcsövet, szerszámgépeket, három darab lőfegyvert, egy légpuskát, valamint egy nyílpuskát is magukkal vittek a házból - írja a police.hu . A tulajdonos, amint észrevette a lopást, feljelentést tett a rendőrségen. Az esztergomi rendőrök egy hónapon belül azonosították, és lopás bűntett, valamint lőfegyverrel visszaélés bűntett elkövetésének gyanúja miatt hallgatták ki a feltételezett elkövetőket. Nem ez volt az egyetlen bűncselekmény azonban, amit Cz. Szilárd egy másik társával, B. Mihállyal elkövetett. Két héttel később a süttői Szitli dűlőbe mentek, az ablakot betörve és az ajtót befeszítve megpróbáltak bejutni egy borospincébe. Amikor megszólalt a riasztó, elmenekültek onnan. A rendőrök elfogták azt a 28 éves nőt is, aki a három férfit a bűncselekmények helyszínére vitte. M. Cintia gépkocsival vitte el ismerőseit, majd a betöréseket követően elszállította őket. Az esztergomi rendőrök azonosították azokat a személyeket is – K. Krisztiánt, B. Bélát és P. Csabát és F. Róbertet -, akik a lopott fegyvereket és a bűncselekményből származó egyéb tárgyakat az elkövetőktől megvásárolták. Az eljárási cselekmények során megtalálták a lopott fegyvereket, és lefoglalták azokat. A gyanúsítottak közül Cz. Szilárd, Ö. Róbert és M. Cintia ezen és más, korábban elkövetett bűncselekmények miatt letartóztatásban várják az eljárás befejezését. Mivel a süttői présház tulajdonosának a háromból két fegyver tartására nem volt engedélye, ezért ellene is eljárást indítottak.