Az élelmiszerboltok, a patikák és a trafikok kivételével négy napra minden bolt bezár Szegeden

Már 126 igazolt fertőzött van a Pesti úti idősotthonban. Újabb halálesetről egyelőre nem tudni, eddig öt áldozata van a járványnak.

Egymást érték délután a mentőautók és az autóbuszok a fővárosi önkormányzat fenntartásában működő Pesti úti idősek otthonánál, ahonnan folyamatosan szállítják el a fertőzött lakókat. Csütörtök délutánig 126 lakónál igazolták a fertőzést. A fertőzötteket a X.-XVII. kerületi tisztifőorvos utasítására az Országos Korányi Pullmanológiai Intézetbe szállítják. A szállítást a mentőszolgálat területi vezetője irányítja – tájékoztatta a Népszavát Gy. Németh Erzsébet, szociális ügyekért felelős főpolgármester-helyettes, aki Müller Cecília országos tisztifőorvossal együtt látogatást tett az otthonban. A tisztifőorvos a helyszínen nem tett kifogást. A főváros a múlt héten 200 tesztet végeztetett, ma pedig újabb 300 mintát vett le a mentőszolgálat az otthon lakóitól. Gy. Német Erzsébet kérdésünkre elmondta, hogy túl vannak már több kormányhivatal által indított vizsgálaton, de mindig mindent rendben találtak. Az otthonokban az idősek megfelelő ellátást kapnak, és szabályszerű az is, ahogyan a betegekkel bánnak, az előírás szerint különítik és ápolják azokat, akik megfertőződtek. A Pesti úti otthonban az orvosi ellátás folyamatos, a főváros biztosítja az intézmény számára szükséges további orvosi szolgálat megszervezését. Ami azért nem könnyű, mert az intézmény háziorvosi szolgálatát ellátó egészségügyi szolgáltató cégnek egyetlen 65 év alatti orvosa van, aki például szerdán is 16 órát dolgozott. "A tisztifőrvossal tett délutáni látogatásunkon ott volt velünk az intézmény igazgatója is, együtt beszéltük át a következő lépéseket, a védekezés jövőbeni lehetőségeit. A betegek ma a legjobb helyre, egy olyan kórházba kerültek, ahol megkapják a gyógyulásukhoz, a felépülésükhöz szükséges kórházi kezelést, a teljes izoláció pedig segít abban, hogy a Pesti úton maradt idősek egészségesek maradhassanak. A teljes intézményben alkalmazzák továbbra is az izolációs tervet. Akik teljesen felépültek, a negatív tesztek birtokában fertőtlenített szobákba térhetnek haza" – hangsúlyozta a főpolgármester-helyettes, aki a mai bejárás alkalmával arra kérte az országos tisztifőorvos asszonyt, hogy biztosítsák a tesztelhetőséghez szükséges eszközöket, a kéz- és felületfertőtlenítő szereket, védekezéshez szükséges maszkokat, gumikesztyűk és köpenyek beszerzését. Ezekből rengeteg fogy és a korábbi rendeléseink szállítása akadozik. Ezenfelül azt is kérte, hogy hozzák nyilvánosságra a többi vidéki, egyházi és magánotthon fertőzöttségi adatait is. Gy. Német Erzsébet úgy tudja más idősotthonokban is voltak már halálesetek.



A szűrés fontosságát hangsúlyozta Facebook-bejegyzésében Karácsony Gergely is. Ez kell a védekezéshez, a járvány megfékezéséhez, különösen ott, ahol sok idős él együtt. Ezért kezdeményeztem tegnap a kormányülésen, hogy kezdődjön el haladéktalanul az ország összes idősotthonában a koronavírus-szűrés. Erre ígéretet kaptam a kormánytól – írta a főpolgármester, aki szerint „nem kell ahhoz infektológusnak lenni, hogy rájöjjünk: ahol sok idős, beteg ember él egy helyen, ott különösen nagy a járvány kockázata.

Ha tesztelnek, van adat is

A fővárosi önkormányzat szerint azért lehet sok koronavírusos esetről hallani a budapesti idősotthonokban, mert a főváros saját forrásaiból, saját maga által beszerzett eszközökkel folyamatosan szűri az idős betegeket és az ápolókat. Az eredményeket pedig nyilvánosságra is hozzák – szúr oda a városvezetés a kormánynak, az országos adatokat ugyanis a kevés szűrés miatt sokan nem tartják valóságos adatnak. A fővárosi önkormányzat egyébként kezdeményezte, hogy az operatív törzs a többi idősotthon járványügyi adatait is hozza nyilvánosságra.



Kórházból vissza tesztelés nélkül

Nem tudni, hogy ki hurcolta be a fertőzést, de az bizonyos, hogy az idős, beteg embereket a járvány előtt is rendszeresen szállították kórházi kezelésre, sokan a kezelés után is visszakerülnek az intézménybe. A veszélyhelyzet elrendelését követően is vittek vissza idősotthonokba ellátottakat anélkül, hogy elvégezték volna rajtuk a tesztet. A főpolgármester többször kérte az illetékes minisztertől a fenti gyakorlat megváltoztatását, de nem kapott választ. Mint ahogy azt is hiába kérték eddig, hogy a főváros kapjon közvetlen tájékoztatást az általa fenntartott intézményekben lakók esetleges fertőzöttségéről.

Az idősellátás lesz a bűnbak?

Nagyon bánt, hogy az idősellátásban évek óta megfeszített erővel dolgozókról ismét ilyen rossz képet festenek, holott mi minden előírást és utasítást és a minisztérium ajánlásait is maradéktalanul betartjuk – mondta lapunknak Szabóné Varga Valéria, a három telephelyen 652 idős embert ellátó Kamaraerdei Úti Idősek Otthona intézményvezetője, aki úgy érzi, hogy az elmúlt napokban méltatlanul indítottak támadást a fővárosi idősotthonok ellen. Higgyék el, hogy mindent megteszünk annak érdekében, hogy mindenki biztonságban tudja idős rokonát nálunk – teszi hozzá. Az intézmény rendelkezik pandémiás tervvel és izolációs protokollal is. A kórházi kezelésről visszatérőket 14 napra elkülönítik egy erre kialakított részlegen, illetve izolációs szobákban. Az elmúlt hetekben nagy számban érkeztek vissza lakók kórházi kezelésből, jelenleg még 11-en tartózkodnak ott. A Kamaraerdei úti otthonban egy lakó koronavírustesztje lett eddig pozitív, de ő is a kórházi kezelése alatt fertőződött meg. Az otthon egyébként várja a főpolgármester által ígért gyorsteszteket.

Védőfelszerelésből jelenleg van kellő mennyiség, az átmeneti hiányt most már tudták pótolni és tartalékuk is van. Az intézményben élők minimális ellátásához legalább 150 emberre van szükség, ez körülbelül a munkatársak fele. Ennyi embert nem lehet az otthonban elszállásolni, így a bentlakásuk csak a végső esetben jöhet szóba. Szabóné Varga Valéria, hamisnak nevezi azokat az információkat is, hogy a városvezetés eddig feléjük se nézett. Mint mondja, folyamatosan tartják a kapcsolatot Gy. Németh Erzsébettel és a Városháza illetékes főosztályával.