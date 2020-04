Áder János: Korlátok közé szorított húsvét közeleg

Változást hozott a trafikok nyitva tartásában az új kormányrendelet.

Az elmúlt 24 órában fokozottan, egy kicsit nagyobb mértékben nőtt az igazolt fertőzöttek száma, mint az elmúlt napokban – jelentette be Müller Cecília országos tisztifőorvos az operatív törzs péntek délelőtti sajtótájékoztatóján. Magyarországon 1190 főre nőtt az új koronavírus-fertőzéssel (COVID-19) beazonosítottak száma. Elhunyt újabb 11 idős, krónikus beteg, így már 77 áldozata van a járványnak itthon. A fertőzöttek egy része jó egészségi állapotban van, de nagyon sokan kórházba kerültek, és akár intenzív ápolásra, lélegeztetésre szorulnak. Ha az idősek otthonában talált fertőzöttek számát levonjuk az összes beteg számából, amely egyfajta gócpontot jelent, akkor is emelkedés tapasztalható – hangsúlyozta. Hozzátette, valóban igaz az, hogy elsősorban az idősek veszélyeztetettek, illetve azok, akik valamilyen krónikus, idült betegségben szenvednek. Már majdnem 30 ezer vizsgálatot végeztek, ezeknek a száma is emelkedett.

Müller Cecília országos tisztifőorvos (j4) a fővárosi önkormányzat Pesti úti idősotthonában Fotó: Szigetváry Zsolt / MTI

A Pesti úti idősek otthonáról elmondta, hogy személyesen is meg akart győződni arról, hogy mit kell tenni a fertőzések terjedésének meggátolása érdekében. Jelenleg 151 fertőzött származik az otthonból, beleértve a gondozottakat és ottani dolgozókat. Az otthonban heten meghaltak. Tegnap 126 főt elszállítottak onnan a Korányi Kórházba, mert ez a legbiztonságosabb lépés, amit jelen pillanatban Müller Cecília szerint meg lehetett tenni. Ezt azzal magyarázta, hogy az idős emberek állapotában gyorsan súlyos romlás állhat be a betegségnél. Még mindig nem tudni, hol van az idősotthonban a fertőzések vége, mert még folynak a vizsgálatok. Az intézményből az összes fertőzöttet elszállították. Az ott maradók részére nélkülözhetetlen egy fokozott monitoring, folyamatosan figyelik az állapotukat. Az országos tisztifőorvos rendelkezett arról, hogy további egészségügyi személyzetet kell biztosítani az otthonba. Az ott dolgozókat fel kell készíteni a helyzet kezelésére, hogy megakadályozzák a fertőzés terjedését. Segítik az idősotthonokat, mert ezek az intézmények most a zárt tér miatt is különösen érzékenyek, ezért egészségügyi védőfelszereléseket, eszközöket is eljuttatnak hozzájuk.

A Rózsa úti otthonban eddig hét fertőzöttet diagnosztizáltak, de még folynak ott is a vizsgálatok.

Nagyon fontos, hogy az idősotthonokra fókuszáljunk, ezért az országos tisztifőorvos az egész ország területére ellenőrzéseket rendelt el. Lakatos Tibor rendőrezredes elmondta, hogy az egyik legfontosabb változás tegnaphoz képest, hogy megjelent a kormányrendelet a kijárási korlátozás meghosszabbításáról. Ez ma nulla órakor lépett hatályba. Az első változás, hogy automatikusan meghosszabbodik a korlátozás, amelyet a kormány hetente felül fog vizsgálni.

A piacok nyitva tartását az önkormányzatok állapíthatják meg, de ott is biztosítani kell, hogy azokat a 65 év felettiek csak 9 és 12 óra között látogathassák.

A kormányrendelet arról is gondoskodik, hogy a polgármesterek ne csak helyben hirdessék ki rendeleteiket, hanem a lakosság legszélesebb köre is megismerhesse azokat. Otthonainkat csak alapos indokkal lehet elhagyni, az ezredes kérte, hogy ezt továbbra is tartsa meg mindenki. A szabálysértőkkel szemben továbbra is fel fognak lépni. Az elmúlt 24 órában 1255 intézkedést hajtott végre a rendőrség a kijárási korlátozás megsértőivel szemben. Gál Kristóf, az ORFK szóvivője közölte, hogy ma csak röviden tudnak válaszolni az újságírói kérdésekre. Müller Cecília azt mondta, hogy mielőbb visszavárja az egészségügyi ellátásba a betegségből felépült egészségügyi szakembereket. Lakatos Tibor megerősítette, hogy a dohányboltok is bezárnak 15 órától a kormányrendelet alapján. Ezek ugyanis egyfajta csoportképző helyszínekké váltak tapasztalatuk szerint, ezt szeretnék megakadályozni. Az élelmiszerboltok és a gyógyszertárak továbbra is kivételezett árusítóhelynek minősülnek.

– Járványügyi szempontból egyértelmű a helyzet, nő a fertőzöttek száma, még a növekedés fázisában vagyunk – közölte Müller Cecília.

Az országos tisztifőorvos kérdésre megerősítette, hogy a magánúton végzett tesztek nem számítanak bele a hivatalos vizsgálatokba.