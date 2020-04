Pisztollyal rendezte az ismerősével folytatott vitát egy szegedi férfi

Ölni nem tudott volna a fegyverrel a gyanúsított, néhány év börtönt azonban így is kaphat.

Lövöldözés miatt riasztották péntek délután egy körül a szegedi rendőröket: egy kiskundorozsmai ingatlanban szólalkozott össze két ismerős, az elfajuló veszekedés végén pedig egyikük flóbertpisztolyt ragadott, és rálőtt haragosára.

Az incidens során nem történt sérülés, és a szakértői vélemény szerint a pisztollyal amúgy sem lehetne kioltani egy emberi életet -írja a police.hu. A helyszínen elfogott, 32 éves gyanúsított ellen azonban így is két bűntett miatt indult eljárás: súlyos testi sértés és lőfegyverrel való visszaélés miatt is felelnie kell – utóbbit is kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztéssel büntethetik, a Büntető törvénykönyv szerint.