Már százezernél is több halottja van a járványnak világszerte

Péntek estére 1,67 millió főre nőtt a fertőzöttek száma, Nagy-Britanniában egy nap alatt közel ezren haltak meg.

A legtöbb fertőzött továbbra is azvan, ahol 486 490 betegről tudnak, és 17925 áldozatot követelt eddig a járvány. A legtöbb beteg és halott New Yorkban van, ahol már a kegyeletadásra sincs idő és mód – a BBC drónvideója szerint az elhunytakat a Hart-szigeten temetik tömegsírba szkafanderes munkások. Drámai módon emelkedettis az elhunytak száma, itt pénteken 980 új áldozatról számoltak be és 74605 betegről tudnak.péntek este 157053 betegről és 15970 halottról számoltak be, ami azt jelenti, hogy fél nap leforgása alatt 3831 új megbetegedés történt, és 523 új áldozatot követelt a koronavírus. A jelenleg 119624 beteget regisztrálómintegy 12 óra alatt 1389 új megbetegedés történt, az áldozatok száma azonban alacsony a fertőzöttekéhez képest: 2 607 halottról tudnak - ez azt jelenti, hogy fél nap alatt senki nem halt meg a koronavírus-járvány következtében. Hasonló a fertőzöttségi mutató - 118790 beteg –is; itt péntek estig csak hét új fertőzöttet regisztráltak, a halottak száma viszont 13215-re emelkedett, vagy is a reggeli adatokhoz képest is rendkívüli mértékben, 987 fővel nőtt az elhunytak száma. Mint az MTUJérome Salome, a francia egészségügyi minisztérium járványügyi igazgatója, ezt már a járvány tetőzésének tartja,147 577 fertőzött és 18849 halott van az esti adatok szerint, vagyis fél nap alatt 3951 új megbetegedést észleltek, és 570 új áldozata van a vírusnak.még csak a péntek reggeli adatok ismertek: ezek szerint egy nap alatt 210 újabb koronavírusos fertőzöttet diagnosztizáltak Magyarországon, 11 ember meghalt. Itthon jelenleg 77 halottról - túlnyomórészt idős, krónikus betegséggel is küzdő áldozatról – tudunk, és 1190 fertőzöttről. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) március 11-én nyilvánította világjárványnak a közép-kínai Vuhanból globálisan szétterjedő kórt.