Uniós csúcstalálkozót tartanak április 23-án

Kétnapos kijárási tilalmat léptetnek életbe péntek éjféltől Törökország 31 városában a koronavírus-járvány megfékezése érdekében – jelentette be a török belügyminisztérium az este, miután a betegség halálos áldozatainak száma ezer fölé emelkedett az országban. Törökországban a járvány hatásainak enyhítése céljából múlt péntek éjfél óta a 30 legnagyobb városon – köztük Isztambulon és Ankarán – kívül a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak település is le van zárva a személyforgalom előtt. Az újabb intézkedés tovább szigorítja az egy hete érvényben lévő kijárási korlátozást, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthonmaradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, a közigazgatási szervek nap mint nap rendelnek el kéthetes vesztegzárat kisebb vidéki településeken és településrészeken. A kis-ázsiai államban már korábban leállították a nemzetközi és a belföldi repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti buszos utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. Az emberek többsége azonban még munkába járt, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot. A belügyminisztérium közlése szerint a 31 városra kihirdetett újabb korlátozások, amelyeknek részletei még nem ismeretesek, egyelőre vasárnap éjfélig lesznek érvényben. Törökországban pénteken az újonnan regisztrált fertőzéses esetek száma újabb rekordot döntve egy nap alatt 4747-tel nőtt, így 47 ezer fölé emelkedett az összes ismert fertőzött száma. Az új koronavírus okozta betegségben elhunytak száma pedig 98-cal 1006-ra nőtt.