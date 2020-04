Pilisszentlászlót is el kell kerülniük a turistáknak hétvégén

A járvány súlyosbodása ellenére azt tapasztalják a faluban, hogy még mindig sok turista látogat el a településre.

Pilisszentlászló önkormányzata saját hatáskörben úgy döntött, hogy húsvétkor csak a helyi lakosok és közfeladatot ellátók hajthatnak be a faluba – derül ki az önkormányzat honlapjáról . Tóth Attila polgármester a rendelkezést azzal magyarázta, hogy a határozat a lakosság védelmében született, tekintettel arra, hogy a járvány súlyosbodása ellenére, még mindig nagy a gépjárművel érkező turisták száma a községben a hétvégéken. A korlátozást a rendőrség és a pilisszentlászlói polgárőrség felügyeli. Pénteken hasonló intézkedést hoztak Nagymaroson, Zebegényben és Nagykovácsiban is. Orbán Viktor miniszterelnök csütörtök délután jelentette be , hogy nem vezetnek be a jelenleginél szigorúbb kijárási korlátozásokat a járvány miatt, de a jelenlegi szabályozást határozatlan időre meghosszabbították, a polgármestereket pedig felhatalmazták, hogy húsvét idejére, hétfő éjfélig a saját településekre az általánostól eltérő, szigorúbb szabályokat hozzanak. Ennek megfelelően több településen és fővárosi kerületben lezártak parkolókat, illetve megtiltották a tartózkodást egyes közterületen. A szigorításokról szóló összefoglalónkat itt találja . (A 444 nyomán.)