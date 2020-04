Kulcscsomóval rongálta meg a buszt Sándor

Rosszul viselte, hogy jegy hiányában le kellett szállnia a buszról.

Egy férfi Budapest XIII. kerületében, a Váci úti buszvégállomáson felszállt a 105-ös buszra, de sem jegyet, sem bérletet nem tudott felmutatni. A sofőr ezért megkérte, hogy szálljon le - írja a police.hu . A férfi erre szóváltásba keveredett a sofőrrel, majd leszállt a buszról, aminek első ajtaját többször megütötte a kulcscsomójával. A busz ajtajának üvege az erős ütések következtében teljesen berepedt és be is tört. A Budapesti Rendőr-főkapitányság XIII. kerületi Rendőrkapitánysága április 7-én ismeretlen tettes ellen indított nyomozást. A rendőrök még aznap azonosították a feltételezett elkövetőt, az 54 éves budapesti H. Sándort, akit néhány órával később el is fogtak. H. Sándort a nyomozók garázdaság vétsége és rongálás vétsége miatt gyanúsítottként hallgatták ki. A férfi szabadlábon védekezik.