Újabb halasztásokról és újratervezésekről döntöttek a sportvilágban

Több csapatnál pedig fizetéscsökkentést jelentettek be.

A Forma-1-es Renault csapat május végéig szabadságra küldte dolgozóinak többségét, a menedzsment tagjaival pedig fizetéscsökkentésben állapodott meg. Az istálló azt is bejelentette, hogy visszamenőlegesen jelentkezett a brit kormány által létrehozott munkahely-megtartási rendszerbe, ennek segítségével az alkalmazottak az eredeti fizetésüknek legalább nyolcvan százalékát biztosan megkapják majd. Három másik brit székhelyű csapat – a McLaren, a Williams és a Racing Point – már korábban bejelentette, hogy szabadságolta dolgozóit és fizetéscsökkentést rendelt el. A Southampton után a labdarúgó Premier League-ben másodikként a West Ham United is fizetéscsökkentést jelentett be. A londoni csapat játékosai lemondtak bérük egy részéről, David Moyes vezetőedző, Karren Brady alelnök és Andy Mollett pénzügyi igazgató konkrétan a harminc százalékáról, hogy sikerüljön megtartani a munkahelyeket, és az alkalmazottak a válság idején is teljes összegű fizetést kaphassanak. Ennek érdekében a tulajdonosok 30 millió fontot bocsátottak a klub rendelkezésére. A skót bajnoki címvédő és listavezető Celtic FC vezetőedzője Neil Lennon, valamint szakmai stábjának tagjai és a labdarúgóklub vezetői önként lemondtak fizetésük nagyobb részéről a következő három hónapra. A skót bajnoki szezont március 13-án állították le, és legalább június 10-ig szünetel. A Liverpool FC korábbi játékosa és vezetőedzője, a 69 éves Sir Kenny Dalglish is megfertőződött koronavírussal, ezért kórházban kezelik, bár egyelőre tünetmentes. Dalglish futballistaként hat bajnoki címet és három európai kupát, szakvezetőként pedig három bajnoki címet nyert a klubbal, sőt 1995-ben nagy meglepetésre a Blackburn Rovers együttesével is az élen végzett az angol élvonalban. Idén nyáron nem rendezik meg a világ legjobb labdarúgócsapatainak felkészülési mérkőzés-sorozatát, a Bajnokok Nemzetközi Kupáját (ICC). A szervezők szerint a 2013 óta létező sorozat lebonyolítása ezúttal megvalósíthatatlan, mert továbbra sem egyértelmű, mikor szűnnek meg a korlátozások világszerte, ráadásul a sportág nemzetközi versenynaptára változatlanul tele van bizonytalanságokkal. Az ICC meccseinek többségét az Egyesült Államokban és Ázsiában játszották, 2014-ben a Real Madrid és a Manchester United találkozóját 109 ezren látták Michiganben. Nem tudják tartani az ütemtervet a német labdarúgó-élvonalban szereplő SC Freiburg új stadionjának építésénél, vagyis a munkálatok nem fejeződnek be a tervek szerint. A klub pénzügyi igazgatója, Oliver Leki közölte, a járvány az építőipart is érinti, ezért még azt sem lehet biztosan tudni, mennyit késik az új létesítmény átadása. Eredetileg azt tervezték, hogy Sallai Roland csapata a következő idény során veszi birtokba új 35 ezer férőhelyes stadionját, de Martin Haag polgármester ezt már az év elején, a válság kitörése előtt is rendkívül ambiciózusnak nevezte. A Bundesligában az újrakezdést követően új szabályok vonatkoznak majd a játékvezetőkre. A mostani szezon hátralévő részében saját tartományukban is tevékenykedhetnek az utazás minimalizálása érdekében. Tilos lesz igénybe venniük szállást, a mérkőzés napján autóval kell menniük otthonukból a meccs helyszínére, előző nap pedig alapos kivizsgáláson esnek át. Minden bíró önkéntes alapon fog dolgozni, vagyis nem kényszeríthetőek arra, hogy mérkőzést vezessenek, de az éves alapfizetését mindenki hiánytalanul megkapja. Játékvezető-ellenőr egyik stadionban sem lesz, ezt a feladatot a televíziós közvetítés segítségével látják el. Olaszországban a rendkívül szigorú, országos érvényű óvintézkedéseket május 3-ig meghosszabbították, ezt követően Vincenzo Spadafora sportminiszter felszólította a sportági szakszövetségeket, hogy dolgozzanak ki egészségügyi ütemtervet annak érdekében, hogy május 4-én újrakezdhessék tevékenységüket. Többek között a kosárlabdázó Sabrina Ionescu, a futballista Carli Lloyd és az úszó Katie Ledecky is segít, hogy Amerikában a fiatal lányok és nők szellemileg és fizikailag jó állapotban maradjanak a járvány idején. A Női Sportalapítvány és a Yahoo Sports élő közvetítés-sorozata szombaton indult. Korábban Condoleezza Rice volt külügyminiszter és Billie Jean King legendás teniszező is felkérte az ismert sportolókat: adjanak tippeket az ellenálló-képesség növelése, valamint a testedzés témakörében.