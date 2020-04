Megpróbálta felgyújtani haragosai házát egy nő Miskolcon, miközben a család bent aludt

Korábban többször is gyújtogatott az asszony a ház udvarán.

Egy hónapra elrendelte a Miskolci Járásbíróság annak a nőnek a letartóztatását, aki a gyanú szerint szándékosan felgyújtott egy miskolci családi házat, hogy a lakókat megölje – tájékoztatta a bíróság az MTI-t szombaton.

Balogh Adrienn szóvivő ismertetése szerint péntek éjjel a gyanúsított szándékosan felgyújtott egy kanapét haragosai családi házának teraszán, miközben a házban öten tartózkodtak. A tűz átterjedt a lakás tetőszerkezetére is.

A család tagjai felébredtek és kimenekültek a házból. A lángokat a tűzoltók oltották el.

A közlemény kitér arra, hogy a nő az esetet megelőző napokban többször is okozott tüzet a család házának udvarán, ennek szétterjedését minden esetben a tűzoltók akadályozták meg. A helyszín átvizsgálásakor a nyomozó hatóság - feltehetőleg a nőtől származó - a család halálára utaló fenyegető levelet is talált.

A gyanúsítottal szemben több ember, közöttük tizennegyedik életévét be nem töltött személy sérelmére elkövetett emberölés kísérlete miatt indult eljárás, amely miatt 10 évtől 20 évig, de akár életfogytig tartó szabadságvesztés is kiszabható. A kiszabható büntetés mértéke miatt a bíróság álláspontja szerint fennáll a szökés, elrejtőzés veszélye és tartani kell attól is, hogy a gyanúsított szabadon bocsátása esetén a sértetteket megfélemlítené vagy jogellenesen befolyásolná. Az sem zárható ki, hogy a nő újabb, szabadságvesztéssel büntetendő bűncselekményt követne el. A járásbíróság ezért elrendelte a nő letartóztatását, amely ellen a gyanúsított és védője fellebbezést jelentett be.