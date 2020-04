Olaszországban ismét nőtt a halálesetek és az új fertőzöttek száma

Az országban eddig 887 ember halt meg a Covid-19 betegségben.

Svédországban, ahol a többi európai országhoz képest kevésbé szigorú korlátozásokat vezetett be a kormány, 10 ezer fölé emelkedett az új típusú koronavírus fertőzöttjeinek száma – derül ki a szombaton közzétett hivatalos adatokból. A svéd egészségügyi hatóságok adatai szerint az országban eddig 887 ember halt meg a Covid-19 betegségben. A 10,3 millió lakosú skandináv országban szedte eddig a térségben a legtöbb áldozatot SARS-CoV-2-vírus. Az országban nem zártak be sem az iskolák, sem az óvodák, az éttermek és kávézók is nyitva tarthatnak. Emellett az 50 főnél kisebb rendezvényeket is meg lehet tartani. A valamivel több mint fele ekkora lakosságú Dániában 6 ezren fertőződtek meg és 260 ember halt meg a koronavírus miatt. Nagyságrendileg hasonló a fertőzöttek száma Norvégiában is, ahol viszont kevesebben, 114-en haltak bele a Covid-19-be. Finnországban a fertőzöttek és a halottak száma is jóval alacsonyabb, 2600 és 42.