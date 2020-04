14 idős beteg meghalt,1410-re nőtt az azonosított fertőzöttek száma

Négy otthonlakó van kórházban, a polgármester szerint azonban a negyvenegy gondozott felének pozitív lett a tesztje.

A borsodnádasdi polgármester a város hivatalos közösségi oldalán jelentette be szombaton este: információi szerint a településen működő, nem önkormányzati fenntartású bentlakásos idősotthon lakóinak fele – azaz mintegy húsz ember – koronavírussal fertőződött. Az állami fenntartású, az Észak-Borsodi Integrált Szociális Intézményhez tartozó borsodnádasdi idősotthonnak 41 lakója van, közülük jelenleg négy beteget kezelnek – hivatalosan meg nem erősített információink szerint – Miskolcon a járványkórházzá átalakított Semmelweis Kórházban. Pozitív lett az egyik gondozó tesztje is, aki a közeli Bekölcéről járt ide dolgozni – ez a bekölcei polgármester, Gálné Mátrai Ágnes Facebook-posztjából derült ki, ő írta meg, hogy az eddig önkéntes házi karanténban lévő asszony a tesztek elvégzése után hivatalos karanténba került. Kormos Krisztián, a 3200 lelkes, s hajdan a lemezgyártásáról híres Borsodnádasd polgármestere a Népszavának azt mondta: senki nem tájékoztatta sem őt, sem a képviselő-testület tagjait a tényekről, az információikat hiteles forrásból, de „másodkézből” kapták. Amit saját hatáskörben megtehettek, megtettek: szombaton nulla órától gyakorlatilag kijárási tilalmat vezettek be, ami a rendelet szerint azt jelenti, hogy „tilos Borsodnádasd Város közigazgatási területén lévő parkokban, pihenőhelyeken, közterületeken és parkolókban 2020.április 11-én 00.00 órától 2020.április 13-án 24.00 óráig tartózkodni, s ezen időszak alatt csak a következő indokok alapján lehet – csoportosulás kialakulása nélkül – a magáningatlant elhagyni: a) munkavégzés céljából a munkahelyre, a munkahelyről a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre történő utazás, b) bevásárlás céljából a bevásárlás helye, onnan a lakóhelyre történő utazás naponta legfeljebb egy alkalommal, c) halaszthatatlan egészségügyi ellátás igénybevétele, d) időskorú hozzátartozó ellátása, e) temetés vagy házasságkötés szűk körben, f) ütemezett mezőgazdasági vagy vadgazdálkodási feladatok ellátása, g) hulladékszállítási teendők ellátása, h) haszon- és hobbi állat ellátása céljából." Az Ózdi Rendőrkapitányság és a helyi polgárőrség vezetőjét tájékoztatták a rendeletről, s kérték, hogy annak betartatását szigorúan végezzék el. A község hivatalos közösségi oldalán a polgármester közleményben szombat este az alábbiakat írta: „A mai napon Borsodnádasdot érintően koronavírusos esetek kapcsán döbbenetesen rossz híreket kaptam. Próbáltam több forrásból pontos információkat szerezni, de egyelőre csak nagyságrendi adatok állnak rendelkezésünkre. Mindezek ellenére, ahogyan ígértem is – amit tudok – megosztok Önökkel. Tegnapi tájékoztatómban leírtam, hogy tudomásunk szerint a tegnapelőtti napon valamennyi ellátottat és gondozót teszteltek a helyi – ismételten hangsúlyozom, hogy nem az önkormányzatunk fenntartásában működő – időskorúakat ellátó intézményben. A mai napon érkeznek a tesztek eredményei az érintettekhez – amiről nem hivatalosan, de hitelesnek mondható helyről – elmondható, hogy az intézmény jelentős százaléka koronavírussal fertőzött. Ténylegesen nem tudok pontos számokat, de úgy tűnik a 41 fős intézmény több, mint fele érintett. Amiért fontosnak tartom az Önök informálását: erre sincsenek biztos adataink, de nagy a valószínűsége annak, hogy a fertőzés kikerült az intézmény falain kívülre is – vagy onnan került be. Nyomatékosan kérem Önöket, hogy nagyon vigyázzanak! Nem szeretnék továbbra sem pánikot kelteni, de ez már nem több száz kilométerre lévő sajtóhír – ez már a mai borsodnádasdi valóság! A fertőzés terjedésének üteme robbanásszerű! Kerüljük a személyes kapcsolatokat – kontaktokat. Aki bármilyen rendellenességet tapasztal magán vagy családján belül – telefonon vegye fel a kapcsolatot az orvosi ügyelettel!”



Helyiektől úgy tudjuk: a polgármester bejegyzése sokakat megdöbbentett, s ha talán kissé túlzónak is találták, az üzenete vélhetően célba ér. – Ez egy kis település, hiába város, mégis olyan, mintha falu lenne. Itt, ha a polgármester télen azt mondja, hogy kánikula van, akkor azt az emberek elfogadják. Most azt mondta, nagy a baj, ne menjen senki az utcára. Igaza van: jobb félni, mint megijedni, talán ezzel elérte, hogy húsvétkor senki sem lődörög majd céltalanul egyik házba ki, a másikba meg be – mondta lapunknak egy itteni, középkorú férfi.