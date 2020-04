Meghalt Lochmayer György

Ursula Papandrea azt állította, hogy Aján a felfüggesztése ellenére jogosulatlan tevékenységet folytatott, és őt is megfenyegette.

A Nemzetközi Súlyemelő Szövetség (IWF) ügyvivő elnöki tisztét ellátó amerikai Ursula Papandrea szeretné kizáratni a szervezetből Aján Tamás elnököt, aki az elnökség év eleji dohai üléséntevékenységének három hónapos felfüggesztését – adta hírül szombaton az ARD német csatorna, amely korábban többek között korrupcióval vádolta meg a sportdiplomatát. Papandrea – aki egyben az IWF első női alelnöke – azt állította, hogy Aján a felfüggesztése ellenére jogosulatlan tevékenységet folytatott, és őt is megfenyegette. Ez utóbbi állítás abban az e-mailben szerepel, amelyet Papandrea a vezetőség tagjainak küldött, ebből idézett most az ARD. Ezért az ügyvivő kéri, hogy első lépésként Ajánt a legközelebbi IWF-kongresszusig zárják ki az elnökségből. Az ARD még január 5-én bemutatott filmjében, hogy a súlyemelésben szisztematikus doppingolás folyik az IWF tudtával, amely a Magyar Antidopping Csoportot (MACS) bízta meg minden nagy nemzetközi versenyen és szinte az összes világbajnokságon az ellenőrzéssel. Az ARD hírt adott két svájci bankszámláról, amelyre 1992-től 23 millió dollár (csaknem 7 milliárd forint) érkezett, ez az összeg nem szerepelt az IWF mérlegében. A csatorna szerint a számlák felett egyedül Aján Tamás rendelkezett, és 5,5 millió dollár (mintegy 1,7 milliárd forint) sorsa tisztázatlan. A vádakat Aján és a MACS is visszautasította. Aján Tamás az elnökség év eleji dohai ülésén maga kérte tevékenységének három hónapos felfüggesztését annak érdekében, hogy vizsgálat derítse fel a vádak valóságtartalmát. A magyar sportdiplomata már az ARD által január első hétvégéjén bemutatott dokumentumfilm vetítését követően visszautasította a német tévécsatorna korrupcióról és szervezett doppingolásról szóló vádjait. Hangsúlyozta, hogy a film készítői nem megfelelő és nem megbízható forrásokra hivatkoztak, az állítások pedig hamisak. Hozzátette: biztos abban, hogy a külső szakértők vizsgálata is igazolja majd azt az elkötelezett munkát, melyet az elmúlt 50 évben végzett a súlyemelés fejlesztéséért. Aján Tamás, aki 2000-től tíz éven át volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tagja, 2010 óta pedig tiszteletbeli tag, március 3-án lemondott tiszteletbeli tagságáról, mert – mint mondta – meg akarja menteni az olimpiai mozgalmat a negatív pletykáktól és az ebből fakadó kellemetlenségektől. A március elején tett nyilatkozatában kijelentette: „Továbbra is úgy gondolom, hogy a folyamatban lévő független vizsgálat megmutatja az ARD állításainak megalapozatlanságát.” A Richard McLaren nyomozócsoportja által folytatott vizsgálódást március 27-én június 19-i határidővel meghosszabbították.