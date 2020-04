Törökországban rekordmértékben nőtt az újonnan igazolt fertőzöttek száma

A halálos áldozatok száma 95-tel 1101-re emelkedett.

Törökországban szombaton is rekordmértékben, immár a napi 5000-et is meghaladó értékkel, 5138-cal nőtt a SARS-CoV-2 nevű vírussal újonnan diagnosztizáltak száma, és így az összes fertőzött száma 52 167-re emelkedett - derült ki a török egészségügyi miniszter Twitter-fiókján megosztott adatokból. Fahrettin Koca szombat este arról is beszámolt, hogy az elhalálozások száma - csütörtök óta tartva a százhoz közeli szintet - 95-tel 1101-re nőtt. A törökországi halálozási arány jelenleg néhány századszázalékkal még a közismerten alacsony németországit is "alulmúlja", kerekítve mindössze 2,11 százalék. A török egészségügyi tárca vezetője arra hívta fel a figyelmet, hogy az intenzív osztályon kezeltek, valamint a lélegeztetett betegek száma szombaton először csökkent a járvány kezdete óta. A fertőzöttek közül 1626-an szorulnak intenzív ellátásra, 41-gyel kevesebben, mint pénteken, lélegeztetőgépre pedig 1021 beteg van kapcsolva, ami szintén 41-gyel kisebb az előző napi értéknél - mutatott rá. A gyógyultnak minősítettek száma egy nap alatt ugyancsak rekordmértékben emelkedett, 542-vel 2965-re. Az NTV török hírtelevízió vasárnap azt jelentette, hogy Isztambulban egy 90 éves, Alzheimer-kórban és cukorbetegségben szenvedő férfi, akit ráadásul korábban a szívével is műtöttek, 15 nap kezelés után felépült az új típusú koronavírus okozta betegségből. Törökország pénteken lépte túl a koronavírussal kapcsolatos tesztek számát illetően kitűzött napi 30 ezres célt, szombaton pedig már 33 170 szűrést végeztek el. A kis-ázsiai országban a járvány megfékezése érdekében péntek éjféltől vasárnap éjfélig kétnapos kijárási tilalmat léptettek életbe a 30 legnagyobb városon - köztük Isztambulon és Ankarán - kívül a Fekete-tenger partján fekvő Zonguldak településen, amely a török szénbányászat központja, ahol gyakoriak a légzőszervi megbetegedések. A belügyminisztérium vasárnapi közlése szerint a korlátozás 63 millió 640 ezer emberre vonatkozik, akik közül addig 18 770-en sértették meg a rendelkezést. A tárca korábban hangsúlyozta: az érintett állampolgárok élelmiszer-ellátása biztosított. Az érintett városokat múlt hét péntek éjfél óta zárva tartják a személyforgalom előtt. Az újabb intézkedés tovább szigorítja azt a kijárási korlátozást is, amellyel a 65 évnél idősebbeket és a krónikus betegeket kötelezték otthonmaradásra, valamint a 20 éven aluli, nem dolgozó fiatalokat. Bár országos szintű kijárási tilalom még nincs érvényben, a közigazgatási szervek nap mint nap rendelnek el kéthetes vesztegzárat kisebb vidéki településeken és településrészeken a járvány hatásainak enyhítése céljából. Nincsenek továbbá sem kulturális, sem sportesemények, zárva tartanak az iskolák, a színházak, a mozik, a bárok, a kávézók, az éttermek, illetve megtiltották a tömeges imádkozásokat is a mecsetekben. Leállították a nemzetközi és a belföldi repülőjáratokat, valamint a távolsági vasúti közlekedést is, a városok közötti buszos utazásokat pedig hatósági engedélyhez kötötték. Az emberek többsége azonban hétköznapokon munkába jár, hogy mozgásban tartsa a gazdaságot. Az élelmiszerboltokban ugyanakkor, ahogy minden forgalmasabb nyilvános helyen, kötelező a védőmaszk használata.