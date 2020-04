Kiengedték a kórházból Boris Johnsont

Újabb 1629 bizonyított koronavírus-fertőzést jelentettek vasárnapra virradóra, ezzel megközelítette a 30 ezret a fertőzöttek száma.

A fertőzések növekedési ütemét jelző görbe töretlenül emelkedik Hollandiában is, ahol újabb 1323 ember esetében lett pozitív a teszt. Luxemburgban kevesebb mint fele annyi, 47 új fertőzöttről számoltak be, mint előző nap. A vasárnap késő délelőtt közzétett adatok szerint a koronavírussal fertőzöttek száma 29 647 volt Belgiumban, ami az esetek számának töretlen emelkedését jelenti. A betegség március elejére datált belgiumi megjelenését követően alig másfél hét leforgása alatt, azaz négy héttel ezelőtt 886-an voltak a fertőzöttek. Egy héttel később, március 22-én, vasárnap 3401 fertőzöttet tartottak nyilván az országban. Az azt követő vasárnap 10 836-ot, míg egy héttel ezelőtt 19 691-et. A halálos áldozatok száma is emelkedett. Az elmúlt 24 órában 268 halálesetet jelentettek. A első áldozat március 11-én hunyt el Belgiumban. Számuk négy héttel ezelőtt négyre, egy hétre rá 75-re, két hete vasárnap 431-re, múlt hétvégén 1447-re, mára pedig 3600-ra emelkedett. A kórházi ápoltak száma tovább csökkent, és jelentős a gyógyultak aránya is. A belga kórházak 9432 rendelkezésre álló ágyából jelenleg 5353-at foglalnak el koronavírussal fertőzöttek, mintegy 300-zal kevesebbet, mint szombaton. A kórházban ápoltak közül 1223 embert részesítenek intenzív ellátásban, mintegy 40-nel kevesebbet, mint előző nap. Az elmúlt napok adataival közel megegyező számban, vasárnapra további 477 ember hagyhatta el a kórházat, eddig 6463. Belgium továbbra is a tizedik helyen áll a világ országai között a regisztrált fertőzéseket illetően. Hollandiában sem lassul a járvány terjedése. A vasárnap közzétett adatok szerint 1323 új fertőzöttet azonosítottak az országban. A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint jelenleg 24 572 a fertőzöttek száma, és 2643 halálos áldozata van a betegégnek, ami 123-mal több az előző nap közölt adatoknál, és közel 250-nel több, mint két nappal korábban. A rendelkezésre álló információk szerint eddig 287-en gyógyultak fel. Luxemburg már ötödik napja a járvány lassulásáról adott hírt, azonban még a szigorú intézkedések ellenére is 47 új fertőzöttet azonosítottak a nagyhercegségben vasárnapra virradóra, míg szombaton 108-at, pénteken pedig 81-et. Az összesítés szerint az országban 3270 a fertőzöttek száma, valamint újabb nyolc ember halálával 62-re emelkedett az halottak száma. A betegségből eddig 500-an gyógyultak meg, számuk negyedik napja nem emelkedik.