Hiábavaló volt Gánc áldozata

Már aligha akad olyan idealista, aki kételkedne abban, hogy Beni Gánc saját politikai halálos ítéletét írta alá, amikor koalícióját felrobbantva beállt Benjamin Netanjahu mögé.

Amint az szinte borítékolható volt, az egységkormányhoz a vészhelyzet is kevés. Hacsak valami csoda nem történik hétfő éjfélig, akkor a harmadik izraeli előrehozott választás első kormányalakítási kísérlete is kudarccal ér véget, keddtől pedig újrakezdődik a visszaszámlálás Izraelben.

Beni Gánc a rendelkezésére álló 21 nap alatt nem tudott kormányt alakítani, Reuven Rivlin államfő pedig elutasította két hét halasztásért forduló kérelmét. A volt vezérkari főnök arra hivatkozva kérte a hosszabbítást, hogy közel állnak a megállapodáshoz Benjamin Netanjahu Likudjával, már "csak néhány részlet véglegesítése hiányzik", csakhogy Izrael „Bibije” az államfő érdeklődésére, „nem erősítette meg, hogy közel járnának a megállapodáshoz”. Kiszivárgott információk szerint Gáncnak abban igaza van, hogy valóban csupán „néhány” részlet várt véglegesítésre, csakhogy ez Netanjahu számára a „mindent”, a politikai túlélést jelenti. Gánc erőlködése hiábavaló mindaddig, míg a Likudot, azaz Benjamin Netanjahut távol akarja tartani a bírók kinevezésébe való beleszólástól és a koronavírus járvány szülte rendkívüli intézkedések dacára meg szeretné őrizni az igazságszolgáltatás függetlenségét. Mint ismert ugyanis, Netanhaju háromszoros igen komoly korrupciós váddal szembesült, s bár a rendkívüli helyzet miatt márciusi perét májusra halasztották, független bíróság előtt igencsak nagy kihívásnak tűnik felmentése elérése.

Netanjahu kezdettől politikai boszorkányüldözésnek nevezte az ellene felhozott korrupciós vádakat, annak ellenére, hogy Avichai Mandelblit főügyész, aki hosszas vizsgálat és vonakodás után tavaly december elején emelt hivatalosan vádat, igazán nem tekinthető megveszekedett ellenzékinek, hiszen Netanjahu egykori kabinetfőnökéről van szó. A 2018 decemberétől ügyvivő miniszterelnökként Izrael élén álló Likud-vezér kezdetben volt barátját a főügyészt, később a pere lebonyolítására kijelölt bírókat kezdte kifogásolni. Ezek után egyáltalán nem hatott meglepetésként, hogy már múlt hét kedden, a széder este alkalmából elrendelt teljes kijárási tilalom előtt kiszivárgott, hogy az elkészített, már csak a Likud aláírására váró koalíciós egyezménytől Netanjahu visszalépett, elsősorban a bírók kinevezésébe követelve beleszólást. Beni Gánc azonban, ha ezt az utolsó lépést is megteszi és enged a nyomásnak, végérvényesen aláírja önnön politikai halálos ítéletét. Amit nagy valószínűséggel már akkor előkészített, amikor cserben hagyva az általa fémjelzett Kék-Fehér koalíció pártjait és a melléjük felsorakozókat, akiktől azért kapott bizalmat a kormányalakításra, mert végre egy Netanjahu-mentes, a jogállamiság és demokrácia értékei mentén elkötelezett kormányt szerettek volna. 2009 március 31-e óta ugyanis a miniszterelnöki bársonyszéket folyamatosan az Izraelben csak Bibiként emlegetett politikus tudhatja magáénak. Minden neki kedvez, Donald Trump amerikai és Vlagyimir Putyin orosz elnökök is az ő kampányát segítették. Ennek ellenére, az egyre inkább unortodox demokráciaértelmezésének és a korrupciós vádaknak köszönhetően három előrehozott választás sem volt elég számára sem a kormányalakításhoz, épp azért, mert amennyire elkötelezett saját tábora, annyira erősödik a mások térfélen is a félelem autokratikus megnyilvánulásai miatt. Gánc ennek ellenére döntött úgy, hogy a koronaválság közepette a Netanjahuval közös nemzeti egységkormány érdekében cserben hagyja azokat, akik benne látták a Bibi-mentes Izrael garanciáját. Bár döntése logikusnak tűnhetne egy olyan országban, ahol a jogállamiságot semmi sem veszélyezteti, Izraelben vélhetően a nehezen összeállt ellenzéki tábor széthullását, elerőtlenedését eredményezi és azt, hogy áldozathozatala teljesen hiábavaló volt. Gánc tisztában volt azzal, hogy döntése „komoly politikai és személyes árral is jár”, amit nagy valószínűséggel jóval korábban kell megfizetnie, mint gondolta. Az izraeli törvények értelmében ha hétfő éjfélig nem áll össze az új kormány, akkor a kneszet dönthet új kormányfőjelöltről a következő 21 napban, akinek meg kell szereznie a 120 tagú kneszet minimum 61 tagjának támogatását. Ez az új személy most vélhetően Netanjahu lesz, akinek már csak két képviselőt kell megszereznie ehhez. Két hetet kap kormánya létrehozására. Ha viszont mégsem sikerül olyan személyt találni, aki többséget tud maga mögé állítani, akkor Izrael népe újra, immár negyedszer is az urnák elé járulhat, Netanjahu pedig tovább szolgálhat ügyvivő, de a koronavírus járvány miatti saját intézkedéseinek köszönhetően egyre nagyobb hatalmú miniszterelnökként.