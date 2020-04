„Vissza Cserhátit! Vissza a Főigazgatót!” - tapssal búcsúztatták a felmentett főigazgatót munkatársai (videó)

Mintegy százan gyűltek össze az Országos Orvosi és Rehabilitációs Intézet főépülete előtt, hogy meghalgassák a vasárnap menesztett Cserháti Péter főigazgató búcsúját. Az intézet munkatársai petícióval készülnek.

Ezt így senki nem akarta – mondja a fiatal nő és magasra emeli kartonpapírból rögtönzött transzparensét. Az áll rajta, hogy „Vissza Cserhátit! Vissza a Főigazgatót!” Körülbelül százan állnak húsvéthétfőn az Országos Orvosi és Rehabilitációs Intézet főépülete előtt, hallgatják Cserháti Péter főigazgató rögtönzött búcsúját, akit alig 24 órája menesztett Kásler Miklós miniszter. A tiltakozók valamennyien az intézet munkatársai. Ők is abból a közleményből értesültek tegnap este, amit a kormánylap, a Magyar Nemzet hozott. Aszerint "a járványügyi veszélyhelyzetben dr. Cserháti Péter nem teljesítette az Operatív Törzs által jóváhagyott, a Nemzeti Népegészségügyi Központ koronavírus-járvánnyal kapcsolatos utasításait a felkészülésre.” Mint írták: az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézetnek április 15-re biztosítania kellett volna az új koronavírussal megfertőződött betegek számára több mint kétszáz ágyat, ebből április 10-én még egyetlen ágy sem volt erre a célra az OORI-ben, és április 16-ra az előírt tizedét sem ígérte a főigazgató. Az intézetben ellátott rehabilitációs betegek áthelyezéséről nem gondoskodott. A közleményből egyetlen szó sem igaz - állítja a mellettem álló magas, farmer nadrágos fiatal férfi. Sőt két hete állandóan csak készülnek. Igaz – szerinte - nehéz követni, hogy mikor mit akarnak tőlük. Szinte óránként kaptak újabb utasítást. Előbb a telek másik felében lévő H és J épületet kellett kiüríteni és átalakítani a koronavírus gyanús betegek zsilipelésére, fogadására. Úgy volt, hogy a főépület marad a frissen amputált, a gerinctörött, az agysérült, illetve a kómás betegeknek. Maradnak az intenzív osztályon a lélegeztetésre szorulók és még némi rehabilitáció is. Csakhogy amikor már szinte elkészültek a két különálló épület átalakításával, jött az újabb utasítás, hogy inkább mégis a főépületet kellene kiüríteni járványügyi célokra. Ez két hete zajlik, szinte készen lettek vele. Üres 233 ágy. Egy asszony arról beszél, hogy mindez nem volt könnyű, akit csak lehetett haza adtak, még a frissen amputáltakat is. Sok család nem is volt felkészülve arra, hogy neki agysérült beteget kell majd ellátnia. Volt akit próbáltak másik intézménybe áthelyeztetni. Néhány tucatnyi betegük maradt, köztük éber kómások, az összes végtagjukon sérültek, akik olyan ápolásra szorulnak, amit egy család nem képes biztosítani. Volt olyan utasítás is néhány napja, hogy 90-ből 70 ápolót irányítsanak a szomszédos Korányi Pulmonológiai Intézetbe, ezt valóban nem tudták teljesíteni, mert akkor még itt is sok volt a beteg. - Aztán jött ez a közlemény – mondja a másik tiltakozó - ami csupa hazugság! Így amikor meghallottuk a hírt, hogy a főigazgató nem teljesítette az utasításokat és mennie kell, idejöttünk. Délutánra készül petíció is a sajtónak. Közben Cserháti Péter sápadtan beszél egykori munkatársaihoz. Olyanokat mond, hogy köszöni, hogy bejöttek, és elrontották a saját ünnepüket is. „De azért próbáljatok békességet szerezni abból, hogy velem vagytok, én meg veletek vagyok.” Aztán még megígéri, hogy az intézményben marad vezetni azt az osztályt, amelyre korábban nem talált jelentkezőt, ezért főigazgatói munkája mellett is dolgozott. Utóda megbízottként az egyik közvetlen munkatársa, Dénes Zoltánt, az orvosigazgató. Ő is mond még néhány szót. Megígéri, hogy ott folytatják, ahol Cserháti Péter abbahagyta. A tömeg hosszan, ütemesen tapsolni kezd Cserháti Péternek. Kalauzom, a mellettem álló férfi csendesen megjegyzi: tudtuk, hogy nincs értelme, de hátha… Aztán előkerül egy gitár, és együtt éneklik: „azt hiszed, hogy nyílik még a sárga rózsa, azt hiszed, hogy hallgatunk a hazug szóra, azt hiszed, hogy mindig mindent megbocsátunk… A dal utolsó taktusaira nagy fekete állami autó parkol a tömeg mögé, valaki szerint megjött a kórházparancsnok. Nem tudjuk ki, mert kísérőm máris kifelé terel, még időben ki kell jutnunk a portán, mintha itt sem lettünk volna...