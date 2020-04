Legyengült ágazatra csapott le a járvány

Rajzokkal illusztrált plakátokat is bevetett a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A baptistáknak gondot okoz, hogy a hozzátartozókkal nehéz betartatni a látogatási tilalmat.

Egyházakat és egyházakhoz kötődő szervezeteket kérdeztünk arról, milyen intézkedéseket hoztak az általuk fenntartott idősgondozó intézményekben, adottak-e a feltételek a vírusjárvány elleni védekezéshez. Volt, ahonnan semmiféle visszajelzés nem jött, de a Magyar Máltai Szeretetszolgálat például válaszolt lapunknak. Íme a kérdéseink és a „máltaiak” (pénteki állapotot tükröző) tájékoztatása: Mikor és milyen formában kaptak eddig tájékoztatást az intézmények a koronavírussal kapcsolatos eljárásrendről, csak a megjelent rendeleteket, a szociális portálon megjelent utasításokat látták, vagy kaptak körlevelet is? Minden hivatalos tájékoztatást a keletkezésétől számítva rövid időn (néhány órán) belül megkaptunk a tisztifőorvostól, az Emberi Erőforrások Minisztériumától, a kormányhivataloktól és az operatív törzstől. Ezeket feldolgoztuk, beépítettük a szabályzatainkba, protokollokat alakítottunk ki és fenntartói utasításokat rendeltünk hozzá. Néhány utasítást nem vártunk meg, hanem saját tudásunk, tapasztalatunk szerint fenntartói szabályokat hoztunk, eszközöket, anyagokat szereztünk be. Döntéseinkről minden vezetőnket és dolgozónkat tájékoztattunk, ezekről kinyomtatható tájékoztatókat, a könnyebb megérthetőség kedvéért rajzokkal illusztrált plakátokat készítettünk, amelyeket az intézményeinkben kifüggesztettek. A tájékoztatás ezen módjáról az intézmények fényképeket küldtek, így biztosak lehetünk benne, hogy a dolgozók és az ott ellátott emberek értesülhettek a változásokról. Van-e fertőzött vagy tüneteket mutató az egyház fenntartásában működő intézményekben? Több esetben már felmerült a gyanú, hogy kórházba került ellátottunk esetleg fertőzött, de ezek a feltételezések eddig szerencsére nem igazolódtak be. Jelen pillanatban izolált lakónk van, aki kórházból került vissza az intézménybe, de igazolt fertőzöttünk és betegünk nincs. Végeznek-e szűrést az intézményeikben? Eddig milyen eredménnyel? Fogyatékkal élők bentlakásos intézményében fertőzésgyanú okán végeztünk teszteket (összesen 250 személy esetben) az összes ellátott és valamennyi bejáró dolgozó körében. A tesztek egy kivétellel negatívak lettek, de az érintett személy második, ellenőrző tesztje negatív lett: ettől függetlenül őt izolálták, és megfigyelés alá helyezték. A szűréseket fenntartói hatáskörben és saját eszközrendszerrel végeztük, megfelelő laboratóriumi és leletező háttérrel. (PCR, IgG-IgM) Meg lehet-e oldani intézményeikben a vírushordozók elkülönítését, ha igen, hogyan? Igen, minden intézményünkben felkészültünk a tünetmentes és enyhe tünetekkel rendelkező fertőzöttek izolálására. Erre az intézményeinkben az ellátotti létszám 5-10 százalékáig vagyunk képesek. A velük foglalkozó dolgozók gondoskodnak a többiekről is? Amennyiben szükség lesz rá, az ellátásban szükséges protokoll szerint fogunk eljárni, és erre a feladatra külön személyzetet biztosítunk a meglévő munkatársaink speciális beosztásával. A munkatársak közül beteg-e valaki? Nem ismerünk a munkatáraink között sem fertőzöttet, sem beteget. A bentlakásos intézményekben bevezetett látogatási tilalom első napjától azon dolgozóinkat, akiknek kockázatos (például külföldi) kontaktja volt, önkéntes karanténba küldtük. Átálltak-e a 24/48 órás műszakokra, mit gondolnak róla? Nem, eddig erre nem volt szükség. A dolgozóinkat tájékoztattuk erről, és abban az esetben, ha fertőzés esetén a gondozottaink ellátásának biztonsága ezt igényli, megtesszük. Van-e elegendő védőfelszerelés, honnan kapnak ilyeneket? Fenntartóként folyamatosan gondoskodunk arról, hogy az intézményeink rendelkezzenek védekezéshez eszközökkel, a készleteik a látogatási tilalom bevezetésekor (március 8-án) maximum két hétre voltak elegendőek. Azóta a készleteket fenntartói beszerzésekből pótoltuk, minden intézményünk rendelkezik a szükséges felszerelésekkel, fertőtlenítő szerekkel. Április 9-én az Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság megyei igazgatóságain megkaptuk az első központi ellátmányt is. Kapnak-e adományokat a munka segítéséhez? Kapunk, elsősorban alapanyagokat, amikből saját magunk gyártunk több foglalkoztató üzemünkben maszkokat, fertőtlenítőszereket. Emellett pénzadományokat is kaptunk, ezekből beszerzéseket is folytattunk ugyanezzel a céllal. Volt-e az utóbbi napokban ellenőrzés, ha igen, ki és mit vizsgált? Folyamatos fenntartói ellenőrzést végzünk, és ezek eredményéről beszámolunk a népegészségügyi hatóságoknak, illetve szakmai szervezeteknek. A kapcsolat a megyei és járási tisztiorvosokkal közvetlen, napi szintű. Személyes részvétellel ellenőrzések külső szervek részéről nem történtek az intézményeinkben. Hozzátesszük, hogy a népegészségügyi hatóságokon kívül jelenleg más hatóság nem is léphet az intézményeink területére. Eddig a Magyar Máltai Szeretetszolgálat tájékoztatása. A katolikus idősgondozó intézmények egy részét ugyanakkor a Katolikus Karitász működteti, amely viszont a püspöki karhoz tartozik. Ezért a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia sajtószolgálatának is elküldtük kérdéseinket. A lapunknak adott válasz szerint a „Magyar Katolikus Püspöki Konferencia a hatóságok intézkedéseihez igazodva, a március 17-én kiadott rendelkezéseinek 6. pontjában is arra hívja fel a figyelmet, hogy ebben a helyzetben különösen is figyeljünk egymásra, főleg beteg és idős embertársainkra. Szociális és egészségügyi intézményeinkben, otthonainkban is a hatósági iránymutatásoknak megfelelő, szigorú óvintézkedéseket rendeltek el és mindenben követik az állami előírásokat, amelyeket minden alkalommal megkapnak intézményeink. A szükséges védőfelszerelések biztosítása folyamatos, amelyben többek között a Katolikus Karitász végez nélkülözhetetlen munkát.” A baptisták még csütörtökön reagáltak megkeresésünkre: „A Baptista Szeretetszolgálat által fenntartott idősotthonokban nem tudunk koronavírus-gyanús vagy fertőzött személyről sem az ellátottak, sem a munkatársak között. A fertőtlenítési lehetőség az intézmények egész területén adott. Csak az utánpótlás akadozott az egész országban. Reménykeltő, hogy a MOL által forgalmazott fertőtlenítőszer hamarosan elérhető lesz. Minden, kórházból visszaérkező időst 14 nap karanténba helyezünk. Ez a megterhelő, mert minden részlegen több ideiglenes elkülönítő helyiséget kellett kialakítani. A hozzátartozókkal nehéz betartatni a szabályokat. A látogatási tilalom ellenére igyekeznek bejuttatni csomagokat, így akadt olyan intézmény, ahol kénytelenek voltunk az udvar egy részét lezárni, hogy ez ne történhessen meg. A mentálhigiénés csoportok munkatársai folyamatosan foglalkoznak az ellátottakkal, továbbra is folynak foglalkozások, egyéni beszélgetések. A fizioterápiás munkatársak és a gyógytornász ugyanúgy végzi a kimozgatásokat, tornákat, mobilizálást. A nagyobb intézményekben létrehoztunk izolációs részlegeket és minden részlegen elkülönítő szoba kialakítása történt. Kisebb intézményben elkülönítő szobát alakítottunk ki. Védőfelszerelések és fertőtlenítőszerek rendelkezésre állnak, az utánpótlás okoz időnként nehézséget. A nagy intézményben minden nap munkaidőben intézményi orvos biztosítja az ellátást a helyszínen, aki a munkaidő után is elérhető telefonon. A kis intézményekben telefonon elérhető a háziorvos. A kisebb intézményekben az 1/2000. SzCsM rendeletnek megfelelően normál esetben is heti 4 órát rendel orvos.”