Ugorhatnak az olaj- és üzemanyagárak

A járvány hatása csak folyamatosan gyűrűzhet be a nyilvántartásokba.

A járvány egyelőre nem törte meg a hazai cégalapítási kedvet - jelenti az Opten. 2020 márciusában 2488 vállalkozást alapítottak Magyarországon. Ez 2,8 százalékos növekedés 2019 átlagához képest. A járvány hatása csak folyamatosan gyűrűzhet be a nyilvántartásokba. Ráadásul sokan épp a válság miatt kezdhetnek új vállalkozásba. A hazai cégalapítási kedv a 2008-2009-es válság során sem lankadt. 2008-ban több mint 26 ezer társaságot alapítottak, ami évtizedes rekordnak számított. Igaz, leginkább a kényszervállalkozások aránya nőtt meg. Sok, munkáját vesztett korábbi alkalmazott választotta ezt az utat. Többük cége már a 2010-es évek eleji tömeges felszámolási és kényszertörlési hullámban elhullott. A 2008-ban alapított társaságoknak csupán 48 százaléka érte el a tíz éves kort, ami a rendszerváltás óta mért leggyengébb arány. A visszaesést legkorábban a végrehajtások száma jelezné. A kormány talán épp ezért függesztette fel az eljárásokat. Válsághelyzetben a végelszámolások száma is nő. 2020 márciusában 943 hazai társaság döntött eme, viszonylag nyugodt bezárási forma mellett, ami 13 százalékos növekedés a tavalyi év hasonló időszakához képest. Márciusban 2824 céget töröltek és 430 felszámolás indult, ami egyaránt illeszkedik a korábbi folyamatokba. A kényszervállalkozások aránynövekedése még kérdés, de ha a válság még hónapokig elhúzódik - amire minden esély megvan -, ugorhat a cégcserélődési arány, valamint a megszűnések és a felszámolások száma is - jósolja a céginformációs szolgáltató.