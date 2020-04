Szabad szemmel: A vírus remek fedősztori, hogy Orbán egy speciális puccsot hajtson végre

Európa több országában is lassul a járvány terjedése.

A baltimore-i Johns Hopkins Egyetem hétfő esti összesítése szerint az új típusú koronavírussal fertőzöttek száma hétfő estére elérte az 1 904 566-ot a világon. A Covid-19 nevű betegségben 118 459-en vesztették életüket, a gyógyultak száma 446 002. Ausztriában folytatódott az igazolt koronavírus-fertőzöttek számának csökkenése: 239 fővel, vagyis 3,6 százalékkal vannak kevesebben az előző napihoz képest, így jelenleg 6369 fertőzöttet tartanak nyilván az egészségügyi minisztérium jelentése szerint és 368-an haltak bele a kórba. A legújabb adatok szerint Nagy-Britanniában átlépte a 11 ezret az új típusú koronavírus okozta járvány halálos áldozatainak a száma, ám napok óta lassul a halálozások napi emelkedési üteme. Az egészségügyi minisztérium szerint az elmúlt 24 órában 717 halálesetről érkezett bejelentés a hatóságokhoz. Tovább csökkent az új típusú koronavírust hordozó igazolt fertőzöttek száma Németországban is. A Robert Koch országos járványügyi intézet kimutatása alapján a vírust hordozó igazolt fertőzöttek száma 57 606-ról 55 917-re csökkent és 60 200-ról 64 300-ra emelkedett a gyógyultak száma. Az új igazolt fertőzések száma az egymás utáni harmadik napon csökkent. A gyógyultak száma jelentősen, 4100 esettel, 6,81 százalékkal nőtt az egy nappal korábbihoz képest. Az igazolt fertőzöttek közülük 2799 ember halt meg a vírus okozta betegségben, ez 126 esettel több az egy nappal korábbi 2673-nál. Spanyolországban közelít a 170 ezerhez a fertőzöttek száma, a halálos áldozatoké meghaladta a 17 ezret - jelentette a spanyol egészségügyi minisztérium. A szaktárca tájékoztatása szerint a korábbi napokhoz képest kevésbé emelkedett az igazolt fertőzöttek száma, s napi szinten csökkent az elhunytak száma is. Spanyolország 17 tartományából nyolc kivételével a húsvét hétfő munkanap, így ezeken a területeken két hét szünet után megkezdték a munkát a nem létfontosságú ágazatokban, például az építő- vagy az autóiparban dolgozók. A spanyol közszolgálati televízióban elhangzott becslés szerint országosan mintegy 2 millió munkavállaló tér vissza a munkába ezekben a napokban. Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök szerint ezzel véget ért az ország "hibernációja", de a szükségállapottal együtt járó szigorú általános korlátozás nem. A múlt heti átlagnak megfelelően nőtt hétfőre Romániában diagnosztizált új koronavírus-fertőzések száma: az elmúlt 24 órában jegyzett 333 megbetegedéssel 6633-ra emelkedett a fertőzöttek száma - közölte hétfőn a stratégiai kommunikációs törzs. Ez azért számít jó eredménynek, mert az elmúlt napon végezték a járvány kezdete óta a legtöbb koronavírus-tesztet: a kiértékelt minták száma megközelítette az ötezret. Az elmúlt napon 12-en haltak bele a kórba és szövődményeibe, feleannyian, mint egy nappal korábban. Csehországban a kormány nem fog tovább enyhíteni a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozásokon, ha a húsvéti ünnepek alatt meglazult fegyelem következtében újra emelkedik a napi fertőzésszám, s eléri a 400-at - jelentette ki Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese vasárnap a közszolgálati televízióban. Az egészségügyi minisztérium honlapján megjelent kimutatás szerint a fertőzöttek száma 5991-re emelkedett, az áldozatok száma 138-ra, a gyógyultaké pedig 464-re nőtt. Újabb 942 igazolt koronavírus-fertőzést jelentettek Belgiumban, ezzel átlépte a harmincezret a fertőzöttek száma. Belgiumban 3903 ember hunyt el. A járványgörbe töretlenül emelkedik Hollandiában is, ahol újabb 1174 ember esetében lett pozitív a teszt. A Johns Hopkins Egyetem összesítése szerint jelenleg 25 746 a fertőzöttek száma és 2737 halálos áldozata van a betegségnek. Luxemburg már hatodik napja a járvány lassulásáról adott hírt, azonban még a szigorú intézkedések ellenére is 11 új fertőzöttet azonosítottak a nagyhercegségben, így számuk 3281-re nőtt, valamint újabb négy ember halálával 66-ra emelkedett az halottak száma. Olaszországban ismét ötszáz fölé ugrott egy nap alatt a koronavírus-fertőzés halálos áldozatainak száma, amely 566-ra emelkedett - közölte az olasz polgári védelmi hatóság. A halottak száma így elérte a 20 465-öt. Az újonnan diagnosztizált fertőzöttek száma továbbra is ingadozik: az utóbbi huszonnégy óra alatt csökkent, de még mindig ezer felett van. A gyógyultakat és a halottakat is számolva a diagnosztizált fertőzöttek száma elérte a 159 516-ot. Giovanni Rezza a Közegészségügyi Hivatal (Iss) járványszakértője úgy kommentálta a friss adatokat, hogy a helyzet "javulóban van", de a járványgörbének még inkább lefelé kell ívelnie. Az elmúlt napokban Ukrajnában gyorsult a koronavírus-fertőzés terjedésének üteme: az igazolt fertőzöttek száma 325 új esettel 3102-re, a betegségben elhunytak száma 93-ra nőtt. Továbbra is folyamatosan nő a fertőzöttek száma a nyugat-balkáni országokban, az exponenciális vagy robbanásszerű növekedés azonban elmaradt, ami az illetékesek szerint jó hír a térség számára. Nem zárta ki a katonaorvosok belföldi bevetését az új típusú koronavírus fertőzés terjedése elleni küzdelemben Vlagyimir Putyin orosz elnök az oroszországi egészségügyi és járványhelyzetről tartott videokonferencián. Oroszországban a nyilvántartott fertőzöttek száma 18 328-ra, az elhunytaké 148-ra, a gyógyultaké 1470-re nőtt.