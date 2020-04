Szigorú járványszabályokkal indul újra a győri Audi

Csapkodnak a villámok a befektetések piacán 2020 tavaszán. Elemzők szerint akár hónapokig is eltarthat mire minden visszaáll a normális kerékvágásba.

A világ minden tőzsdéjén egy eddig ritkán nem látott, esztendőkig tartó és rekordokban bővelkedő időszak ért véget a koronavírus-járvánnyal. New Yorkban a részvényindex ( Dow Jones) 30 százalékkal, a hazai BUX valamivel kisebb zuhanáson esett át márciusban . Valamennyi nagy számban és értékben forgó részvény (blue chip) árfolyama esett, és érződött, hogy a a válság megkülönböztet: a befektetők valamivel jobban bíznak a telekommunikációs szektor (Magyar Telekom) valamint a gyógyszeripar (Richter) válságállóságában, (külföldön a közműcégek jövőjében is), mint a bankokban (OTP) vagy az olajpiacban (Mol). A Mészáros Lőrinc kormányközeli nagyvállalkozó nevéhez köthető tőzsdei papírok árai (Opus, 4iG) 25-30 százalékot ereszkedtek, milliárdos forgalom mellett. Ugyanakkor a tőzsdei elemzők ezen a szinten már látnak kedvező beszállási lehetőségeket is, legalábbis annak aki hosszú távon - legalább öt évig - tartani akarja a részvényeket. A világ tőzsdéin mindenütt igen élénk forgalom zajlik napjainkban. A New York-ban jegyzett papírok közül a szakértők olyan társaságokban látnak hosszú távú növekedési fantáziát, mint a klasszikus osztalék-részvénynek tartott Johnson&Johnson, a Pepsi, a Texas Instruments, a 3M, vagy az informatikai és az online-piacról ismert Amazon, Google, Facebook vagy a Microsoft. A lakosság meglehetősen szűk hányada tőzsdézik, ám a körön kívül levők is tanácstalanok: mibe fektessenek? A Takarékbank Tőkepiac és Treasury Üzletágának szakemberei a Népszava érdeklődésére meglehetősen óvatosan fogalmaztak: a döntés nagymértékben függ az ügyféltől, hogy mekkora a kockázattűrő képessége, milyen egyéni gazdasági céljai vannak és mekkora időtávban gondolkodik a megtakarításáról. A befektetési alapok jegyei, a kötvények, rézvények eladását mérlegelő ügyfeleknek viszont érdemes átgondolni, hogy egy adott pillanatban milyen árfolyamon tudnák azokat visszaváltani, nyereséggel, vagy veszteségből szállnának ki az üzletből. A kivárást és türelmet, mint követendő befektetési stratégiát javasolják azoknak, akik kellően hosszú ideig tudják nélkülözni a befektetett pénzüket. Ugyanis negatív hozammal, azaz veszteséggel történő visszaváltás esetén jelentősen megnő az újrabefektetés kockázata, ugyanis az így szabaddá való pénz kisebb eséllyel kerül olyan hozamú befektetésbe, hogy a kárt rövid távon kompenzálni tudja - figyelmeztettek. A Takarékbank szakértői úgy vélik, hogy a vírusfertőzés lefutását követően gyorsan visszaáll minden a normális kerékvágásra. Jelenleg a mikor a kérdés. Magyarországon a bankokba vetett bizalom ezúttal nem ingott meg. Nincsenek nagy mértékű visszaváltások, illetve nem utalnak nagymértékben külföldre megtakarításokat. Ugyanakkor mind a banki elemzők, mind az ügyfelek a forint további gyengélkedésére "fogadnak". Tény, hogy gazdasági válságok időszakában a feltörekvő országok devizáit mindig "ütik", de ami a magyar fizetőeszközzel történik az túllép a többi szektortárs árfolyamesésén. Az időkorlát nélküli felhatalmazási törvény a külföldi elemző szerint Törökországgal helyezte egy sorba Magyarország politikai megítélését, és a gazdaságvédelmi tervek megítélése sem erősítette a forintot. Hajósi Péter, a K&H Alapkezelő befektetési igazgatója lapunknak arról beszélt, hogy bár most rendkívül bizonytalan a piaci helyzet, az napról napra változik, de hosszabb távon is inkább gyengülés vár a forintra. Emiatt a megtakarításokat érdemes a devizás eszközök felé fordítani, azaz olyan forintalapú befektetéseket, alapokat keresni, amelyek mögött európai és amerikai, vagyis euró- és dolláralapú eszközök állnak. Ilyenek lehetnek a vegyes alapok, amelyek mögött részben fejlett piaci kitettség (részvény vagy kötvény) van, de a bátrabb ügyfeleknek számos részvényalap is elérhető. A tapasztalatok szerint egy válságban az arany mindent visz. A BÁV Zrt.-től megtudtuk, hogy a műtárgy galériákban a nemesfém tartalmú műkincsek, főleg az ezüsttárgyak és érmék iránt nőtt a kereslet. Ugyanakkor Török Lajos, az Equilor Zrt. vezető elemzője a Népszavának azt mondta, válságban a legbiztosabb befektetés a szabadon elkölthető pénz tartása: az amerikai dollárt és a svájci frankot is jó menekülőeszköznek tekinti. Az arany viszont nem mindig stabil, hiszen nagyobb mennyiség eladása a színesfém árának eséséhez vezethet, azonban ha elhúzódó a gazdasági válság, akkor érdemes lehet a portfólió egy részét ennek megfelelően átcsoportosítani.