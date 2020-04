Az államtitkár a főbérlőre mutogat, Szijjártó szerint pedig nincs is tejhatalma a kormánynak

A népegészségügyi szűréseket felfüggesztették, majd a járvány után lehet újabbakat tervezni.

A magyarországi élelmiszerelőállítás nem pusztán egy az ágazatok közül - jelentette ki Nagy István agrárminiszter. Az operatív törzs keddi sajtótájékoztatója a tárcavezető összefoglalójával indult. Nagy István agrárminiszter köszönetet mondott a magyar gazdáknak, az élelmiszer-iparban és a kereskedelemben dolgozóknak, hogy minden nap végzik a munkájukat a veszélyhelyzetben is. Úgy véli, jó volt látni, hogy mindenki erejét megfeszítve kiválóan teljesített az utóbbi hetekben is. A tárca javaslatcsomagot állított össze, amely a munkaerő biztosítására fókuszál, ezért a hazai termelésre koncentrál az import helyett. A piacok megnyitását is szorgalmazzák.

Az Agrárminisztérium internetes felületet hozott létre azért, hogy akik munkájukat veszítették, idénymunkát találjanak, akár ideiglenesen a magyar agráriumban. Elmondása szerint a kormány intézkedéseivel 300 ezer vállalkozáson segít. Szerinte a járványügyi forráshoz könnyű hozzáférni, és könnyítik a vállalkozások hitelhez jutási feltételeit, a felvehető összeget megemelték. Hangsúlyozta, hogy néhány ágazat már most súlyos veszteségekkel szembesült. Ezért a bor- és szőlőtermelők, a pálinkafőzők és a kisüzemi sörfőzők esetében is kiterjesztik a kedvezményeket. A munkaadóknak ezeken a területeken csak egészségügyi járulékot kell fizetniük. A járvány a lehető legrosszabbkor jött a dísznövényekkel foglalkozó vállalkozásoknak, ezért a kedvezményeket rájuk is kiterjeszti a kormány. - Legfontosabb az ember, és az a munka, amit gazdáink végeznek az elkövetkező napokban - zárta beszédét a miniszter. Lakatos Tibor ezredes elmondta, hogy 4692 intézkedést hajtott végre a rendőrség a húsvéti hétvégén. Tapasztalatai szerint az emberek többsége betartotta a korlátozásokat, azonban balatoni településeken több helyen is csoportosulások alakultak ki. Nagyobb bevásárlóközpontok közelében is sokan gyülekeztek, a parkolókban 5-10 fős csoportok beszélgettek. Bíznak az állampolgárokban, de 10 061 figyelmeztetéssel éltek eddig a korlátozási szabályok megszegése miatt. Müller Cecília országos tisztifőorvos emlékeztetett arra, hogy újabb magyar állampolgároknál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 1512 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma kedd reggelre. Elhunyt újabb 13 beteg, így már 122 áldozata van a járványnak Magyarországon. Gyógyultan eddig összesen 122 fő távozhatott a kórházból. Kilenc főt levettek a lélegeztetőgépekről, ők már az intenzív osztályt is elhagyhatták. Ezt jelentős eredménynek tartja, mivel aki lélegeztetőgépre kerül, annak romlanak az életesélyei. - A járvány egyelőre egy felszálló ágban van – hangsúlyozta Müller Cecília, hozzátéve, hogy a fertőzöttek száma egyre több. Beszélt arról, hogy mi a teendő akkor, ha valaki kórházból kerül vissza idősotthonba. Vagy két negatív teszt, vagy két hét karantén szükséges ahhoz, hogy ne tudja átadni egy fertőzött a vírust az otthonban. Müller Cecília azonban leszögezte, hogy nincs teszt, ami helyettesítené a karantént. Hangsúlyozta azt is, hogy a teszt csak arra az időpontra ad eredményt, amikor a vizsgálatot végzik. Közölte, hogy a Pesti úti idősek otthonából 204 igazoltan koronavírusos beteget tartanak számon, közülük tízen már elhunytak. Az intézmény fertőtlenítését megkezdték, és folyamatos orvosi felügyeletet kell biztosítani azért, hogy az ottmaradtaknál időben felfedjék az esetleges tüneteket. Továbbra is zajlik a vizsgálat, amely alapján az országos tisztifőorvos döntést tud hozni arról, hogy a működésbeli feltételek hogyan alakultak, és volt-e valami probléma. Erre a későbbiekben tud válaszolni.Svédországban leköhögik, lepökik a rendőröket. Lakatos Tibor érdeklődésre elmondta, hogy Magyarországon nem volt ilyen példa, és összességében nagyon pozitívak a tapasztalataik az állampolgárok együttműködéséről. Müller Cecília a mai naptól elrendelte az összes idősotthon ellenőrzését az országban, ez 1035 intézményt jelent. A hétfőn érkezett védőfelszerelésből elsősorban az egészségügyi ellátóintézmények, majd a rendvédelmi szervek, végül az egyéb szervek kaptak. Arra a kérdésre, hogy mikor állítják vissza a népegészségügyi, onkológiai szűrővizsgálatokat, Müller Cecília azt felelte, hogy most a járványügyi helyzetre koncentrálnak, a szűréseket felfüggesztették. Újabb szűréseket csak a járvány lezárása utánra terveznek. Az eddigi legsúlyosabb vétségről is kérdezték az operatív törzset. Erre Lakatos Tibor azt mondta, hogy két budapesti szórakozóhelyen is észleltek szabálytalanságot. Volt, ahol egy bulizót és a vendéglátót is feljelentették, de találtak olyan helyet is, ahol pult alól árulták a sonkát, tojást, sört. Feljelentették őket. Kérdés érkezett arról, hogy miért kell kiüríteni a kórházi ágyak 60 százalékát . Müller Cecília azt mondta, hogy fel kell készülni a megbetegedésekre, mindenkit el kell látni. Javasolta, hogy nézzünk körbe a világban, mi történik. - Mindenki jusson ellátáshoz, ha szüksége van rá - tette hozzá. Megjegyezte, hogy az intézkedés a felkészülés része. Eddig a járványgörbét sikerült visszafogni, és sikeresek a magyar intézkedések, de a hatóságok a legrosszabb forgatókönyvre készülnek. Lakatos Tibor nem válaszolt arra egyértelműen, hogy felmerült-e itthon, hogy enyhítik a korlátozásokat, de elmondta, hogy hetente felülvizsgálják a határozatlan ideig tartó kijárási korlátozásokat. A gyerekeknek időben be fogják adni a kanyaró elleni oltást. Kérdés érkezett arról is, hogy mi a kívánatosabb, hogy minél hamarabb túlessünk a tetőzésen, vagy hogy minél tovább tartson a járvány jelenlegi, még kezelhető szintje. Müller Cecília közölte, hogy a magyar út a laposítás, és szándékosan mérsékelik a fertőzések számát. Ezzel viszont a járvány időtartama szükségszerűen meghosszabbodik, az országos tisztifőorvos szerint mégis ez a jó út. Továbbra is vizsgálják, hogyan került be a Pesti úti otthonba a vírus. Az országos tisztifőorvos szerint a vizsgálat nem két nap lesz. A Népszava kérdésére arról, hogy miért nem vitték el a Rózsa utcai otthonból is a betegeket úgy, ahogyan a Pesti útiból, Müller Cecília azt felelte, az a fertőtlenítő nagytakarítás miatt is szükséges volt. A Pesti úton ugyanis olyan nagy számban betegedtek meg, hogy a fertőtlenítő takarítást különben nem lehetett volna elvégezni. A lakókat nem akarják feltétlenül kimozdítani megszokott környezetükből, de el kell különíteni őket.