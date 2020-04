Tömeges elbocsátás és fizetéscsökkentés a Wizz Airnél

A jelek szerint nem tévedett nagyot a jegybank, amikor három fogatókönyvvel számolta ki, hogy hányan függesztik fel a törlesztőrészletek fizetését, írja bank360.hu . Az MNB úgy kalkulált, hogy az érintettek 50, 80 és 100 százaléka él a kormány által biztosított lehetőséggel. Nos a bankok adataiból - három hét tapasztalatát alapul véve - úgy tűnik: most 30 százalék körül mozog azok aránya, akik addig törlesztenek, amíg tudnak.

Ez az arány még izmosodhat, hiszen AaBank360.hu a moratórium március közepi életbe lépése után végzett egy online felmérést a hitelszerződéssel rendelkező adósok körében, és a megkérdezettek 49 százaléka mondat akkor azt, hogy nem szeretne élni a törlesztési moratóriummal. (Igaz, a több kölcsönt is fizetők közül ugyanakkor csak 38 százalék látja biztosítottnak a törlesztést, azaz ennek a körnek a többsége valószínűleg inkább kihasználná a moratóriumot.) Mindenesetre a fizetési moratórium az OTP Banknál közel 1 millió ügyfelet érint, és nagyjából 30 százalék azoknak az aránya akik egyelőre nem veszik igénybe a fizetési haladékot. A CIB esetében is hasonló volt az arány. A K&H Banknál pedig : április 7-ig több mint 77 ezer ügyfél jelezte, hogy a moratórium ellenére a továbbiakban is az eredeti hitelszerződésének megfelelően kívánja törleszteni fennálló hiteltartozását. A lakossági ügyfelek több mint fele jelzáloghitelének további fizetését kérte. A hitelmoratórium kihasználása a gazdaság jelenlegi helyzete miatt is nagy kérdés ez, hiszen a ki nem fizetett törlesztőrészletet fogyasztásra vagy befektetésre lehet fordítani, azonban a banki hitelezés jövőjének szempontjából is nagy kérdés, hogy mekkora kamatbevételtől esik el a törlesztési szüneteltetés miatt hazai bankszektor.