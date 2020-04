Kimutatták a koronavírust egy dunakeszi bentlakásos intézmény lakójánál

Miért ürít ki a kormány 36 ezer kórházi ágyat; miért nem segít senki az albérletben élőkön; miért hagyják elértéktelenedni a nyugdíjakat; mi a francot csinálnak az egészségügyben - a kormány nem válaszol, csak azt bizonygatja: minden remek.

Mi a fenét csinálnak az egészségügyben? - kérdezte napirend előtt a kormányt Tóth Bertalan az Országgyűlésben. Az MSZP elnöke szerint a védekezés közepén a kormány kórházi vezetőket rúg ki, a kórházakból pedig szó szerint az utcára rakják a betegeket, olyan fotókat kapott, amiken beteg emberek állnak sorban egy kórház előtt. A képviselő szerint Mészáros Lőrinc és Tiborcz István szállodáit kellene megnyitni azoknak, akiket kitesznek a kórházakból. - Gusztustalan módon támadják a főpolgármestert, mióta megjelent fővárosi idősotthonban is a vírus, miközben hetek óta kérjük együtt a kormányt, hogy teszteljenek az idősotthonokban. A hétvégére a kormányfő a polgármesterekre hárította a védekezés felelősségét, miközben a válság kezelése a kormány felelőssége - mondta. A válságkezelési tervvel, az „Orbán tervvel” még az ellenzékiséggel alig vádolható Parragh László is elégedetlen. - Gondolják újra a válságkezelést. A miniszterelnök által „133 bátor embernek” hívott Fidesz-frakció annyira már nem bátor, hogy napirendre vegye az ellenzék javaslatait az álláskeresési járulék meghosszabbításáról és megnöveléséről - fogalmazott. A kormány a multiknak, a kormányközeli oligarcháknak kedvez még ebben a helyzetben is. Azt kérte a kormánytól, emeljék meg a minimálnyugdíjat, dupla alapbért adjanak az egészségügyben dolgozóknak, a szociális szférában is osszanak egyszeri 500 ezer forintos juttatást. Szijjártó Péter a kormány nevében megismételte, hogy mennyi védőfelszerelést hoztak be az elmúlt napokban. A kormány a polgármesterekkel egyeztetve döntött arról, hogy húsvét idejére saját hatáskörben szigorú járványügyi intézkedéseket hozhatnak. Szijjártó szerint a kis-, és közepes vállalkozások érdekében is számos intézkedést hozott, nem a multiknak kedvez.Természetesen az azonnali kérdések óráját is a koronavírus-helyzet dominálta. Harangozó Tamás szerint a járvány első két három hete a kormány által keltett hisztériával telt el, majd „minden idők legnagyobb gazdasági csomagjáról” kiderült, hogy tízezreken nem segít és Parragh László is elismerte, hogy nem tudnak segíteni a bajba jutottakon. Miért kellett ehhez korlátlan hatalom, nem szégyellik magukat miniszter úr? - kérdezte Szijjártó Pétert az MSZP-s politikus.

Az Orbán Viktor nevében válaszoló miniszter szerint nem kapott teljhatalmat a kormány a felhatalmazási törvénnyel, majd méltányosságot kért Harangozó Tamástól, szerinte lehetnek filozófiai viták a gazdasági mentőcsomagról, de azt nem lehet mondani, hogy a nehéz helyzetbe került magyar vállalkozásoknak ne próbálna segíteni a kormány.

"Nincs méltányosság, teljes felhatalmazásuk van, más országokban a bérek 70-80 százalékát biztosítja az állam, hogy el ne vesszenek a munkahelyek, nálunk ilyen nincs" – mondta válaszában Harangozó Tamás. Sebián-Petrovszki László is a gazdasági akciótervet bírálta, szerinte sem a családokon, sem a munkájukat elvesztőkön, sem a nyugdíjasokon nem segít, eközben a „NER oligarcháinak fontos szektorokban, mint a vendéglátás, turizmus”. A kormány pedig még a rokkantnyugdíjasoknak az Alkotmánybíróság által egy éve megítélt juttatásokat sem hajlandó kifizetni, emlékeztetett a Demokratikus Koalíció politikusa, és a gyermeküket, idős rokonukat otthon ápolók számára is nyomorúságos összegeket biztosítanak. Rétvári Bence az EMMI államtitkára a korábbi kormányok megszorító intézkedéseivel példálózott és azt mondta, emelik az ápolók bérét, újra bevezetik fokozatosan a 13. nyugdíjat, 24 százalékkal emelik az otthonápolási díjat. Szabó Tímea a Párbeszéd frakcióvezetője azt kérdezte, miért hagyja a kormány „Kásler Miklós ámokfutását”, hogy kórházigazgatókat rúgjanak ki, végstádiumos betegeket küldenek haza, mert 36 ezer kórházi ágyat akarnak felszabadítani, miközben nem kapnak kezelést, a kormány pedig nem mondja meg, miért van szükség erre a drasztikus intézkedésre. Szijjártó Péter szerint senkit nem tettek ki a kórházakból, „neki nincs ezzel ellentétes információja”. Szabó Tímea válaszában azt mondta, eddig 34 ezer tesztet végzett a kormány, akkor miért számolnak 36 ezer beteggel, erről pedig nem mond semmit a kormány, miközben betegeket küldenek haza akaratuk ellenére. Nunkovics Tibor a Jobbik részéről azt kérdezte, mit tesz a kormány az albérletben élőkért, eddig senki nem foglalkozott velük, pedig erre lenne, Spanyolországban külön alapot hoztak létre a támogatásukra. Schanda Tamás az innovációs minisztérium államtitkára csak annyit válaszolt, ehhez „összetett megoldásokra” van szükség, többek között azt javasolta, a bajba jutott albérletben élők kérjék meg főbérlőjüket, hogy csökkentse a lakbért, vagy menjen bele, hogy egy darabig nem fizetik azt a lakásban élők.