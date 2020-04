Ismertette a korlátozások feloldásának tervét a cseh kormány, Izland is lazítana a szigorításokon

Litvánia ugyancsak enyhítene az üzletek nyitvatartására vonatkozó szabályokon.

Csehországban április 20-tól kezdve fokozatosan újra megnyílnak az új koronavírus-járvány miatt március közepén bezárt üzletek, szolgáltatások, piacok és az iskolák. A kormány öt szakaszra bontott tervét a keddi kormányülés után ismertették Prágában.



„A kormány forgatókönyve abból indul ki, hogy sikerül ellenőrzés alatt tartani a járvány terjedését” – szögezte le Karel Havlícek kormányfőhelyettes, ipari és kereskedelmi miniszter a sajtótájékoztatón.

Minden újabb lépés előtt figyelembe veszik a pillanatnyi konkrét járványhelyzet – tette hozzá. Elsőként április 20-án a kiskereskedők boltjai, a kisvállalkozók műhelyei, a termelői piacok és a használtautó kereskedések nyithatnak ki. Ezt követően hetente, vagy kéthetente további kereskedelmi egységek kezdenék el újra működésüket. Fokozatosan engedélyezik majd a szabadtéri sportolást is kisebb csoportokban, megkezdhetik működésüket a fitness-klubok, de a közös zuhanyozók és öltözők nélkül. Május 25-től kinyithatnának a vendéglők kerthelységei, a fodrász-szalonok, a kiállítások, múzeumok és az állatkertek is. Utolsóként, június 8-tól, pedig teljes egészében megnyithatnák kapuikat a nagy bevásárlóközpontok és a szállodák is. Engedélyezve lenne bizonyos feltételek mellett a legfeljebb 50 személyes családi, társadalmi és kulturális rendezvények megtartása is. Minden esetben szigorú higiéniai előírások lesznek érvényben, amelyek betartásáért a tulajdonos, a működtető vagy a szervező lesz a felelős – húzta alá a kormányfőhelyettes. Havlícek szerint a cseh forgatókönyv hasonló az osztrákhoz annyi eltéréssel, hogy Prága óvatosabban kezeli a nagy bevásárlóközpontokat. Adam Vojtech egészségügyi miniszter elmondta, hogy a kórházak és az egészségügyi központok már a hét második felében fokozatosan visszaállítják összes szolgáltatásukat, amelyeket a járvány miatt leállítottak, illetve későbbre halasztottak. A szünetelő iskolai oktatás az idén már nem lesz teljes egészében felújítva. Az általános iskolások többsége május második felében térhet vissza a padokba. A végzős középiskolások számára lehetővé teszik az érettségi vizsgákat, az egyetemek és főiskolák végzős hallgatói számára pedig az államvizsgákat – mondta Robert Plaga oktatásügyi miniszter újságíróknak.

Izland is lazítana a járványügyi intézkedéseken május elejétől, így a többi között újranyitnák a felsőoktatási intézményeket – jelentette be a reykjavíki kormány kedden. Izlandon eddig is nyitva tartottak az óvodák és az általános iskolák alsó tagozatai, a diákok esetében azonban elrendelték, hogy tartsanak két méteres távolságot egymástól. Az iskolák május 4-től azonban már ismét a megszokottak szerint működhetnek, igaz a távolságtartási szabályok betartásával – közölte Katrín Jakobsdóttir miniszterelnök és Svandis Svavarsdóttir egészségügyi tárcavezető közös sajtótájékoztatóján. Ugyanez a korlátozás fog vonatkozni a szintén május 4-én újranyitó egyetemekre és gimnáziumokra is. A kisebb vállalkozások, így a szépségszalonok és fodrászüzletek ismét fogadhatnak vendégeket, az éttermek, bárok, uszodák és edzőtermek azonban még nem nyithatnak ki. Jelenleg húsznál többen nem gyülekezhetnek a köztereken. A kormányfő bejelentette, hogy ezt a rendelkezést is felülvizsgálják május 4-től, legfeljebb ötven főre emelve a köztereken gyülekezők maximális létszámát. Izlandon eddig nyolc ember, köztük egy ausztrál turista halt meg a Covid-19 betegségben, és 1720-an fertőződtek meg igazoltan a koronavírussal.

Litvánia óvatosan lazítana az üzletek nyitvatartására vonatkozó szigorításokon – közölte Saulius Skvernelis litván miniszterelnök kedden Facebook-oldalán. A kormányfő szerint a kormány soron következő szerdai ülésén dönthet a kiskereskedésekre vonatkozó kivételes szabályozásról. „A javaslat értelmében a nem élelmiszereket árusító üzletek és a háztartási, illetve a javítási szolgáltatásokat nyújtó boltok újranyithatnának” – írta Skvernelis. A miniszterelnök közölte azt is, hogy a szabályozás csak olyan üzletekre vonatkozna, amelyek a vásárlók létszámának korlátozására alkalmas külső bejárattal rendelkeznek. A tulajdonosoknak ezen felül biztosítaniuk kell bizonyos biztonsági intézkedések betartatását is. Aurelijus Veryga egészségügyi miniszter ugyanakkor kedden jelezte, hogy meghosszabbíthatják az országos kijárási korlátozásokat.



„Bizonyos feltételek lazításáról beszélünk. A karantén azonban intézkedésként hosszabb ideig maradhat. Úgy vélem, reális arra számítani, hogy meghosszabbítják a karantént” – mondta vilniusi sajtótájékoztatóján.

A 2,8 millió lakosú Litvániában eddig 1070 az igazolt fertőzöttek száma, és 26-an haltak meg a kórban. A vilniusi kormány a múlt hónapban egészségügyi veszélyhelyzetet hirdetett, és április 27-ig karantén alá helyezte az országot. Péntek óta ráadásul kötelezővé tették a szájmaszkok viselését közterületen, és a húsvéti ünnepekre útakadályokat létesítettek a települések határában az utazási tilalom betartatása érdekében. Skvernelis korábban ismételten kilátásba helyezte a szigorítások lazítását, amennyiben a húsvéti ünnepek alatt nem tapasztalnak újabb tetőzést a balti államban. A vilniusi kormány szerdán tervezi ismertetni négy fázisú akciótervét.