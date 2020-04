"Álruhába bújt üstökös" lehet a szivarformájú Oumuamua

Folynak a kutatások, de egyelőre nem javasolja a vakcinát védekezésként az Egészségügyi Világszervezet. Figyelmeztettek, az alkohol nem nyújt védelmet, hanem növeli a vírus kockázatát.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerint nincs bizonyíték arra, hogy a tuberkulózis ellen gyermekkorban beadott védőoltás (BCG) megvédené az embereket a Covid-19 nevű vírussal szemben – olvasható a szakosított ENSZ-szervezet honlapján. Emberekkel és állatokkal végzett kísérletek egyaránt bizonyítják, hogy a BCG-vakcinának a célzott betegségen kívül hatása van az immunrendszerre, de ezeket nem írták körül alaposan, és a klinikai jelentőségük sem ismert – áll a közleményben

A WHO brit, francia és kínai kutatások alapján április 11-én frissítette a Covid-19-cel, a koronavírussal, a SARS-CoV-2-vel és a BCG-vel kapcsolatos tudományos adatbázisait és a klinikai kísérletekkel kapcsolatos adattárait, eközben három olyan dokumentumot találtak, amelyeknek a szerzői összehasonlították a Covid-19 lefolyását az olyan országokban, ahol rutinjelleggel alkalmazzák a BCG-oltást az olyan országokéval, ahol nem alkalmazzák. Azt tapasztalták, hogy azokból az országokból, ahol a csecsemők megkapják a BCG-vakcinát, kevesebb igazolt fertőzöttet jelentettek. Ezek a kutatások azonban jelentős eltéréseket mutatnak az ország népesedési jellemzői, az elvégzett koronavírus-tesztek aránya és a járványnak az adott országban érvényes szakasza miatt.

Jelenleg két olyan klinikai kutatás is folyamatban van a BCG-oltás hatásairól, amelyekben olyan egészségügyi dolgozók kapták meg a vakcinát, akik közvetlenül részt vesznek a Covid-19 betegségben szenvedők ápolásában. Bizonyíték hiányában a WHO nem javasolja a BCG-oltást a Covid-19 elleni védekezésül, de továbbra is ajánlja a vakcinát csecsemők beoltására azokban az országokban, amelyekben magas a kockázata a gümőkóros megbetegedésnek.

A WHO európai irodája ugyanakkor kedden cáfolta azt a félelemre és hamis információkra épülő mítoszt, hogy a magas alkoholtartalmú italok védelmet jelentenének a Covid-19 betegség ellen. A szervezet szerint ehelyett a minimumra kellene korlátozni az alkoholfogyasztást és az alkoholhoz való hozzáférést a járvány idején, mert az alkoholfogyasztás és a dohányzás általában károsítja az egészséget és növeli a vírus kockázatát. Sok Covid-19-ben szenvedő betegnek vannak alkoholproblémái. A WHO adatai szerint az alkoholfogyasztás miatt évente 2 millióan halnak meg világszerte, ebből mintegy 1 millióan Európában.