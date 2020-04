Egy fiút összevert, egy másiktól pedig elvette a ruháit a dühös Hajdú-Bihar megyei férfi

A visszaeső bűnöző akár fegyházbüntetést is kaphat.

A Püspökladányi Járási Ügyészség rablás bűntette és más bűncselekmények miatt emelt vádat az ellen a férfi ellen, aki a lakása előtt, az utcán elhaladó egyik sértettet megverte, míg a másiktól fenyegetéssel megszerezte a ruhaneműit - írja az ügyészség . A vád szerint a vádlott ismerte az egyik kiskorú sértettet, rossz viszonyban volt vele. A sértett barátjával 2019. október 17-én délután gyalogolt egy Hajdú-Bihar megyei településen. Az ittas vádlott észrevette a háza előtt az utcán a fiatalokat. Kiment a házból, és felszólította őket, hogy álljanak meg. A férfi odalépett a fiúhoz, megmarkolta a rajta lévő pulóvert, majd többször arcon ütötte őt. A sértett védekezésként visszaütött, mire a férfi ököllel támadt rá. A fiú az ütések miatt megszédült, majd arccal a földre esett, rövid időre az eszméletét is elvesztette. A másik fiú elszaladt a helyszínről, azonban a vádlott felszólította őt, hogy menjen vissza. A gyerek félelmében visszament a vádlott háza elé. A férfi belökdöste a vele haragos viszonyban lévő sértettet, a társát pedig felszólította arra, hogy menjen be a házba. A vádlott a sértetteket a ház előterében leültette, majd észrevette az egyik fiú jó minőségű ruháját és márkás sportcipőjét. A vádlott megfenyegette a sértettet, ennek hatására a fiú levette a ruháit és átadta a férfinak. A nyomozók később a vádlott lakásán lefoglalták a ruhadarabokat, és visszaadták azt a gyereknek. A másik fiú a bántalmazás következtében nyolc napon belül gyógyuló zúzódásos sérüléseket szenvedett. Tekintettel azonban a sérült testtájékra és a bántalmazás módjára, intenzitására, a vádlott szándéka az volt, hogy nyolc napon túl gyógyuló sérülést okozzon. A Püspökladányi Járási Ügyészség a jelenleg letartóztatásban lévő erőszakos, többszörös visszaeső vádlott ellen rablás bűntette, súlyos testi sértés bűntettének kísérlete és 18. évét be nem töltött személy sérelmére elkövetett személyi szabadság megsértésének bűntette miatt emelt vádat. Indítványozta, hogy a járásbíróság a vádlottal szemben halmazati büntetésül fegyházbüntetést szabjon ki és mellékbüntetésül tiltsa el őt a közügyek gyakorlásától.