Frémaux harcol Cannes-ért

Összesen több mint egymilliárd koronával (40 millió euró) segíti a cseh kormány a kultúra életben tartását a járvány terjedése idején.

Lubomír Zaorálek cseh szociáldemokrata kulturális miniszter közlése szerint a kultúrát megsegítő intézkedés célja az volt, hogy ebben a nehéz helyzetben is megőrizzék a cseh kultúra magas színvonalát. Rámutatott, azért is szorul a kultúra segítségre, mert nincsenek pénzügyi tartalékai. „Szeretnénk fenntartani a színházak, múzeumok, galériák vagy zenekarok hálózatát. Mivel a járvány következtében rendkívül súlyos bevételkieséssel kell számolniuk, segítenünk kell őket működési költségeik fedezésével” – fejtette ki. Az 1,07 milliárd koronás támogatásból 440 milliót (16,35 millió euró) kapnak a különböző művészeti ágak. Elsősorban azokat a művészeket próbálják segíteni, akik kiállításai, előadásai nem valósulhatnak meg június 30. előtt. A segélyből a színházak, a zenei élet, a tánc, a képzőművészet, továbbá kis kiadók, szervezetek részesülnek, amelyek az utóbbi három évben legalább egyszer már kaptak állami támogatást. Néhány hete 300 millió koronát (11,15 millió euró) átcsoportosítottak a kultúra számára, mivel azonban a művészek bevételkiesése eléri a heti 42 millió koronát (1,56 millió euró) az az összeg csak május közepéig elég. Ezért az egymilliárdos támogatásból további 300 milliót a kulturális minisztérium által működtetett kulturális szervezeteknek utalnak át, hogy elkerüljék a csődöt. A csomag fennálló részét azon szervezeteknek juttatják el, amelyek ugyan nem a tárca alá tartoznak, de évről évre különféle támogatásokkal segíti azokat. Egyebek mellett az önkormányzati intézmények által működtetett kulturális intézmények tartoznak ebbe a kategóriába.

A támogatás segítségével a jövőben egyre több színházi előadást, hangversenyt, koncertet követhetnek nyomon az érdeklődők az interneten keresztül – közölte a cseh állami televízió. David Gaydecka, a legnagyobb prágai zenei fesztivál, a Metronome művészeti igazgatója a Mladá fronta Dnes napilapnak elmondta, a segély mértékét nem lehet ahhoz az 50 milliárd euróhoz hasonlítani, amivel Németország segíti a kultúra bevételkiesését, de „legalább a kormány felismerte azt, hogy valamit tennie kell”. A különféle csehországi kulturális intézmények eddig is megpróbáltak alkalmazkodni az új helyzethez, s egy sor intézményben lehet virtuális sétát tenni. Ezek közé tartozik az olomouci (olmützi) Szent Vencel katedrális, amelynek déli tornya 100,65 méterével Morvaország legmagasabb templomi tornya. Egy különleges technológiának köszönhetően hamarosan 3D-ben is megtekinthető majd Morvaország büszkesége. A prágai Nemzeti Múzeum legalább egy tucatnyi kiállítását tette elérhetővé az interneten. Különösen érdekes lehet az 1989 novemberi bársonyos forradalom és az első, 1990 júniusában megtartott szabad csehszlovák választás közötti időszakot bemutató kiállítás. A napokban jelentették be, hogy 75 éves fennállása során először, nézők nélkül mutatják be a Prágai Tavasz előadásait: mintegy tíz koncertet közvetítenek élőben az interneten. „Egy sor élő koncerttel készülünk, ezeken főleg fiatal cseh művészek, valamint a kamarazene művészei adnak elő, de még folynak a tárgyalások arról, hogy külföldi művészeket is bevonjunk” – mondta el a cseh állami rádióban a fesztivál igazgatója, Roman Belor. A programot a következő hetekben véglegesítik majd.