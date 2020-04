Komoly viták után maradnak a korlátozások Németországban

A kijárási korlátozások életbe lépése előtt sebbel-lobbal tető alá hozott koronavírus-törvény értelmében a kormánynak minden harmadik csütörtökön felül kell vizsgálnia a rendkívüli állapot fenntartásának indokoltságát, egyben, ha szükséges, az egész Egyesült Királyságra vonatkozó újabb határidőt kell kitűznie.

A kormány egy-egy vezető tagja, valamint két egészségügyi főhatóság részvételével zajló napi, élő tévéadásokban közvetített legutóbbi sajtóértekezlet nem hagyott kétséget afelől, hogy a Boris Johnson helyettesítő Dominic Raab külügyminiszter a vesztegzár háromhetes meghosszabbítását fogja javasolni. A naponta többször elismételt mottó jegyében az otthon maradás betartásával a fegyelmezett állampolgárok segítenek megakadályozni az NHS egészségbiztosító túlterhelését és ezzel életeket mentenek meg. A saját súlyos koronavírus-fertőzéséből a buckinghamshire-i Chequers-ben, hivatalos miniszterelnöki rezidenciáján lábadozó Boris Johnson a rendelkezésre álló információk szerint nem hallatja szavát a szükségállapot prolongálásáról szóló eszmecserékben. Ha valóban megfogadja orvosai tanácsait, közel egy hónapra visszavonul a közélettől. Becslések szerint minden egyes, az intenzív osztályon eltöltött nap egyhetes rehabilitációt igényel, az 55 éves politikus pedig múlt hétfőtől három éjszakán át hallgatta a létfontosságú funkcióit folyamatosan ellenőrző monitorok zaját. A tory vezető beismerte, hogy betegségének kimenetele nagyon is kétséges volt. A St Thomas' kórház elhagyása és Chequersbe érkezése között rögzített videóüzenetben az NHS-nek örökre hálás Johnson több különösen segítőkész ápolót is megnevezett, de az intenzív osztály személyzete két tagjának azonnali világhírt biztosított. A kormányfőt 48 órán át őrző portugál Luis Pitarma és az új-zélandi Jenny McGee a koronavírus-válság legkönnyebben azonosítható arcaivá váltak. Nem véletlen, de ironikus, hogy a Brexit élharcosát két mások mellett két bevándorló mentette meg.

Bár a britek is elsősorban a pandémián szeretnének felülkerekedni, mégis alaposan megrázott mindenkit az Office for Budget Responsibility (OBR), a költségvetési fegyelemért felelős hivatal frissen megjelent előrejelzése. A felügyeleti szervezet elemzése alapján az immár március 23-a óta tartó zárlat következményeként több mint kétmillióra emelkedik a brit munkanélküliek száma és a gazdaság 35 százalékkal esik vissza. Ha ez a prognózis valósnak bizonyul, a szigetország az elmúlt 300 év legsúlyosabb recessziója elé néz. A nemrégiben kinevezett fiatal pénzügyminiszter, Rishi Sunak legutóbbi állásfoglalásában kitartott a kijárási korlátozások, illetve a vállalkozásoknak és a kényszerszabadságra küldött dolgozóknak nyújtott nagyvonalú támogatások helyessége mellett. Reményei szerint a második világháború óta példátlan, 273 milliárd fontra becsült költségvetési hiányt gazdaságélénkítő intézkedésekkel hamar le lehet dolgozni. Ugyanez az adat a 2008-as pénzügyi krízis idején 158 milliárd font volt. A hasonló optimista kiállásoknak köszönhető, hogy közvélemény-kutatások alapján a brit társadalom továbbra is, sőt a korábbinál 40 százalékkal nagyobb mértékben támogatja a kormány stratégiáját. Az általános elégedettséggel ellentétben egyre több egészségügyi szakvezető is bírálja a végrehajtó hatalmat, amiért más országoknál később vezette a vesztegzárat és a tesztelés szintje változatlanul nem felel meg a követelményeknek. A Downing Street 10. és az egészségügyi miniszter, Matt Hancock ígérete szerint április végére a naponta elvégzett ellenőrzések számának el kell érnie a százezret. Egyelőre alig haladja meg a 24 ezret, így a következő két hétben alaposan fel kell gyorsítani a normalitáshoz való visszatéréshez elengedhetetlen szűréseket. A The Times összehasonlítása szerint egymillió lakosra az Egyesült Királyságban 5400, Németországban viszont 15 730 teszt esik. Helen Ward, az Imperial College közegészségügyi tanszékének professzora "nagyon szomorúnak" nevezte, hogy "több mint 12 ezren haláloztak el a járvány következtében és még sokkal magasabb a kétségbeejtően súlyos betegek száma, mert a politikusok nem voltak hajlandók hallgatni ránk. A mi tanácsunk az volt, hogy kezdődjenek el korábban a kijárási korlátozások, teszteljünk, járjunk a fertőzés forrásai után és szigeteljük azokat el. El fog jönni az igazság pillanata és az nem lesz megbocsátó". Az elmúlt napokban fokozódó figyelmet kapott az a tény, hogy a naponta közzétett Covid-19 megbetegedési és halálozási statisztikák nem veszik figyelembe a több mint kétezer öregek otthonában, illetve saját háztartásukban életüket vesztettek számát. Az Age UK karitatív szervezet szerint a gondozó intézményekben élő négyszázezer idős embert "katasztrófa fenyegeti", mert itt nem végeznek el teszteket és a részben önelszigetelésbe kényszerült személyzet nem képes megbirkózni a kihívásokkal. Az egészségügyi hatóságokra nyomás nehezedik, hogy az idősek otthonainak adatait is rögzítsék. Feltevések szerint máris négyezren vesztették el a harcot a koronavírussal szemben.