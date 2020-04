Lemondott Aján Tamás elnöki posztjáról

"Németország is lehetne házigazda, meg tudná oldani a feladatot, de az nem jó, ha a 2018-as oroszországi vb után négy évvel ismét Európában rendeznék a tornát, ezért kellene az Egyesült Államokba vinni - mondta a Sport Bildnek adott interjúban.

Joseph Blatter, a Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) korábbi elnöke szerint Katar helyett az Egyesült Államokban kellene megrendezni a 2022-es világbajnokságot. A korábbi sportvezető - akinek korrupciós ügyek miatt kellett távoznia a FIFA éléről 2015-ben - szerint az ázsiai ország nem tisztességes versenyben lett a vb házigazdája, ezért nem rendezheti meg a vb-t.

"Németország is lehetne házigazda, meg tudná oldani a feladatot, de az nem jó, ha a 2018-as oroszországi vb után négy évvel ismét Európában rendeznék a tornát, ezért kellene az Egyesült Államokba vinni - mondta Blatter a Sport Bildnek adott interjúban. - Európa ellen szól az is, hogy két év múlva novemberben kezdődik és decemberben fejeződik be a torna, ilyenkor a kontinens szóba jöhető országaiban hideg tél van. A 2022-es vb helyszínének kijelölésénél a FIFA végrehajtó bizottsága egyetértett abban, hogy az amerikaiaknak kell lenni a rendezőnek, de az UEFA Michel Platini elnökkel és az európai országokkal megtorpedózta ezt az elképzelést. Japán is ideális helyszín lehetne, az ázsiai ország is pályázott a 2022-es vb-re. Négy évvel később az Egyesült Államok lesz a rendező Kanadával és Mexikóval közösen, ezek az országok bármikor képesek lennének az esemény lebonyolítására, mert rendelkeznek elegendő megfelelő stadionnal."

Blatter úgy véli, a legtöbb ország számára rendkívül kényelmetlen november-decemberi időponton nem lehet változtatni.

"Aláírt televíziós és szponzori szerződések vannak erre az időszakra, a nemzetközi futballban ehhez igazítják a versenynaptárakat, más sportágak világversenyei térnek ki a november 21-n kezdődő vb elől, a helyszínen még lehet módosítani, de az időpont megváltoztathatatlan" - hangsúlyozta Blatter.