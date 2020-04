A pesti vízilovaknak nincs mitől félni

"Ugyan kitépték a szívem, de visszaadtátok a hitemet - mondta az egyetlen adminisztrációs hiba miatt eltávolított Csernavölgyi István.

A jelenlegi helyzetet úgy értékelte, hogy stabil, a járvány súlyosbodására is felkészített intézményt hagy maga mögött, ahol az elmúlt időszakban mindent megtettek a védekezés jegyében: védőfelszereléseket szereztek be, százával tesztelik a koronavírus ellen első csatasorban harcoló munkatársakat – a kórház így venni fogja az akadályt, a dolgozók biztonságban vannak. A volt főigazgató felidézte, hogy 1991-ben kezdett dolgozni a kórházban, ahol megismerte későbbi feleségét is – életének számos eseménye köti ehhez a helyszínhez. „"UAz eseményen – amelyet információink szerint az egésszégügyi szakszemélyzet szervezett – felszólalt Bucsi László, a frissen kinevezett főigazgató is