Óra, táska, telefon – Baja sorozatbetörője mindennek tudott örülni

Egy kirakat feltörése buktatta le a helyi férfit, aki az elmúlt hónapokban húsz alkalommal is lophatott.

Betörés miatt riasztották kedden hajnalban a bajai nyomozókat: egy helyi üzlet kirakatából több tucat órát vitt el valaki. A rendőrök órákkal később elfogtak egy bajai férfit, mint a bűncselekmény feltételezett elkövetőjét. A 32 éves gyanúsított kihallgatása során kiderült, hogy az elmúlt hónapokban egy sor más lopás is az ő számlájára írható. Húsvét hétfőjének délutánján például a rendőrség szerint bement egy ingatlan udvarára, majd a bejárati ajtót felfeszítve a lakóépületből többek között műszaki cikkeket lopott el. Korábban több autót is feltört városszerte - a járművekből a szem előtt hagyott értékeket vitt el – de szociális intézménybe, házakba is besurrant, ahonnan táskát, telefonokat, használati cikkeket tulajdonított el, szinte válogatás nélkül.