Szabad szemmel: egyre nagyobb nyomás alá kerülnek Európában az emberi jogok és a demokratikus normák

Nemzetközi sajtószemle, 2020. április 16.

Immár közhely, hogy a koronavírus veszélyt jelent a demokratikus alkotmányok szemszögéből – mutat rá a független amerikai közpolitikai intézet, a Brookings Institute egyik vezető munkatársa. Constanze Stelzenmüller kiemeli, hogy Orbán Viktor lecsapott a rendkívüli állapot kínálta alkalomra és kiteljesítette amúgy is szinte diktátori hatalmát. Dekrétumokat adhat ki, minden időkorlát nélkül. Ám nem állja meg a helyét, amit illiberális autokraták terjesztenek, hogy ti. ők jobban teljesítenek, mint a liberális demokráciák. Hiszen hogy az élet mennyire nem számít nekik, azt jól látni manapság Kínában, Oroszországban, Indiában, Brazíliában és a többi, hasonló rezsimben. De nagy dilemmában vannak a demokratikus rendszerek is, mert meg kell szabniuk, mekkora jogkört kaphat a végrehajtó hatalom a vírus okozta pusztítás felszámolásához. A rendkívüli állapot persze kivételt jelent, miután az alaptörvények normális időkben éppen azért korlátozzák az állam mozgásterét, mert védeni kívánják az embereket a zsarnokságtól. Ám minél tovább tart a mostani válság, annál inkább fel kell lépniük az államok nyomulásával szemben az olyan alkotmányos tényezőknek, mint a bíróságok, a helyi önkormányzatok és a polgárok. Érvényt kell szerezniük annak, hogy a hatalom lépéseinek igazolhatóaknak, arányosaknak, megkérdőjelezhetőeknek és visszavonhatóaknak kell lenniük. Merthogy ez az a pillant, amire a populisták és a tekintélyelvű figurák várnak. Így azután annál fontosabb, hogy ne lehessen keresztülvinni olyan változásokat, amelyet később megkönnyítik a dolgukat.

Váratlan probléma elé állítja az autokratákat a járvány, mert az emberek egyszer csak másként tekintenek a politikára. A mostani világválságnak van olyan értelmezése is, hogy az versenyt jelent a tekintély-, illetve szabadelvű megoldások között. Ám ez félrevezető, mivel az autoriter rezsimek sokkal inkább előtérben vannak. A járvány leküzdéséhez alapvetően három dolog kell: hozzáértés, szolidaritás és bizalom, így a verseny ezekért zajlik, ami szembemegy a diktatúra és a demokrácia közti konfrontáció sémájával. Ám az eredmény még teljesen nyitott. Merthogy vannak autoriter vezetők, akik céltudatos gondoskodásuknak köszönhetően egyre népszerűbbek, míg akadnak demokratikus kormányok, amelyek kétbalkezességük folytán eljátsszák a tekintélyüket. Persze a dolog ennél bonyolultabb. A ragályon kapva kapnak a zsarnokok, ideértve olyanokat, akik még csak pályáznak az önkényuralom megszerzésére. Mindenesetre nagy a veszély, hogy meggyengül a hatalmi ágak szétválasztása, hogy kikapcsolják az ellenzéket, hogy bűnbakként bélyegeznek meg kisebbségeket, hogy megrendszabályozzák a sajtót, és hogy a végrehajtó hatalom páratlan jogokat kaparint meg. Példa erre Európában Magyarország és Lengyelország. A bajban első ránézésre előnyt élveznek azok a rendszerek, ahol nincsenek demokratikus intézmények. A vírus ráerősít az autoriter irányzatra, amely már korábban is jelen volt egynémely demokráciában is, ahol most az elnökök háborús retorikával támogatják meg pozícióikat. Ám az erős emberek, Trump, Bolsonaro bajban vannak, mert erősödik az ellenállás velük szemben. Putyin jó időre be akarta cementezni a hatalmát, de kénytelen volt elhalasztani a szavazást. Ráadásul olyan ellenféllel csatázik, amelyet nem lehet legyűrni sem dezinformációval, sem a legkorszerűbb fegyverekkel. A válság belekavar a szabadság és a zsarnokság küzdelmébe. Új verseny indult olyasvalamiért, amiből csak nagyon kevés van: a bizalomért.