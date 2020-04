A Moody's leminősítette a bankrendszert

A tavasz beköszöntével a települések felett ismét sűrűsödnek az avarégetést jelző - még a koronavírust is terjesztő - fellegek - figyelmeztet az azonnali tilalmat sürgető Levegő Munkacsoport.

A légszennyezés és a vírusos légúti megbetegedések közötti szoros összefüggésre hívta fel tegnapi közleményében a figyelmet a Levegő Munkacsoport (LMCS). A koronavírus-járvány miatt tehát még sürgetőbbnek tartják a zöldhulladék-égetés csökkentését. Üdvözlik, hogy egyre több településen tiltják be ezt a tevékenységet. A kora tavaszi kerti munkák kezdetével ugyanakkor ismét óriási méreteket ölt a növényi hulladékok - a mostani járványhelyzetben még kirívóbban - egészségkárosító elégetése. Az elmúlt hetek során számos panasz érkezett az LMCS-hez. Olyan eset is tudomásukra jutott, amikor a helyi rendelet a tevékenységet nem engedélyezi. A Nemzeti Népegészségügyi Központ által javasolt szellőztetés is csak füstmentes levegő esetén hatásos. Az LMCS és két másik civil szervezet egy hónappal ezelőtti felhívása nyomán a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége (TÖOSZ) több mint 1600 helyhatóságot kért fel a zöldhulladék-égetés betiltására. Csobánkán, Etyeken, Gárdonyban, Halásztelken, Kistarcsán, Mendén, Nyíregyházán, Szigetszentmiklóson és Zsámbokon a képviselő-testület azonnal lépett. Bándi Gyula zöldombudsman szintén figyelemfelhívást adott ki. Egy, a közösségi médiában zajló szavazáson két nap alatt a szavazó 721 fő 92 százaléka állt ki amellett, hogy a körülbelül 4 ezer lakosú Halásztelken tiltsák be az avarégetést. Ha valaki avarégetést tapasztal, próbálja meg lebeszélni erről az illetőt, de érdemes összefogni a többi tiltakozóval is - tanácsolja Tarr Katalin, az LMCS Környezeti Tanácsadó Irodájának vezetője. Követeljék meg az önkormányzattól, hogy - ha az eddig nem tette - tiltsa be a zöldhulladék-égetést és határozottan lépjen fel a szabályszegők ellen. A helyhatóság emellett komoly segítséget nyújthat a zöldhulladék-komposztálás népszerűsítésében, az elszállítás megszervezésében és közösségi eszközök - például ágdaráló - beszerzésében is - javasolja a környezetvédő szervezet irodavezetője.