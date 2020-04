Visszatér az élet Ausztriába

Fokozatosan oldják fel a járvány miatti szigorú korlátozásokat, a tilalmakat óvintézkedések váltják fel. A bécsi kormány a gazdaság mielőbbi talpraállítására is törekszik.

Újra kinyitották kapuikat a barkácsboltok, kertészetek és a a 400 négyzetméternél kisebb alapterületű üzletek Ausztriában. A vásárlás nélküli élet – kivéve az élelmiszerboltokat, patikákat, trafikokat, egy hónapig tartott. A kormány érzékelte, hogy lazítani kell az eddigi szigorúságon, úgy gondolta, hogy ezzel az ígérettel tudja még az embereket a húsvéti ünnepnapokon otthon maradásra bírni. Karl Nehammer belügyminiszter pénzbüntetéssel, rendőri beavatkozással próbálta az amúgy elég fegyelmezett osztrákokat féken tartani, utóbb pedig elnézést kért azért a jogsértő ötletéért, hogy a rendőrök előzetes bejelentés nélkül is bemehetnek lakásokba, ha azt gyanítják, hogy ezekben a megszabottnál nagyobb társaság gyűlt össze. Az engedmények jegyében megnyíltak az állami gondozásban lévő legnagyobb parkok, köztük a bécsi Schönbrunn és a Belvedere. Az országosan népszerű Fertő-tó viszont kizárólag a burgenlandiak előtt nyílik meg, a főváros lakói egyelőre nem élvezhetik a vizet. Az üzleti nyitás kettős hatású volt, a barkácsáruházakra, kertészetekre óriási vásárlótömegek zúdultak rá, volt alyan hely, ahol az üzleten kívül 200 méteres várakozó sor alakult ki. Az emberek maszkban voltak - különben 25 eurós büntetéssel sújtották volna őket - s a másfél méteres távolságot is tartották, nehogy 50 eurójuk bánja. A roham az említett boltokban szerdán is folytatódott, az egyéb boltokban viszont váratlanul csekély volt a forgalom, a vásárlási kedv, a 600 ezer főt meghaladó munkanélküliséggel összefüggésben, lanyha maradt. A ruhák és a cipők forgalma csak 10 százalékos volt, a közkedvelt Mariahilferstrassén 60 százalékot mértek. A közkedvelt utcák kereskedői összefogtak, a bécsi Neubaustrassén például eldöntötték, hogy a nyitvatartási időt 11-16 óra közé korlátozzák. Elégedettek voltak viszont a könyvkereskedők, az optikusok, a mobiltelefonok forgalmazói.

Az újranyitáshoz hétfőn a McDonald’s gyorséttermei is csatlakoznak - nem az összes, hanem 70 bolt országszerte, ebből Bécsben 8 üzlet. Nincsenek benne a felszabadításba az autópálya melletti McDonalds‘-ok, kicsi még az autós forgalom a nyitva tartáshoz. A fokozatosság jegyében a nyitva tartó gyorséttermekben csak 11-20 óra között lehet majd vásárolni. A lazítások értelmében a sportolni vágyók is engedményeket kapnak. Az élsportolók hétfőtől megkezdhetik edzéseiket, a tömegsportok hívei pedig május 1-től. Egyelőre csak olyan sportokat lehet űzni, ahol viszonylag csekély a testi érintkezés. Lehet egyéni teniszmeccseket játszani, golfozni, könnyű atlétkizálni, lovagolni, vitorlázni, szörfölni vagy biciklizni. A kerékpárosoknak egymástól 20 méteres távolságot kell tartaniuk, a futók között 10 méteres a kötelező legkisebb távolság. A döntően a kereskedelem, a gazdaság élénkítését szolgáló rendelkezések mellett Ausztriában folytatódnak a vállalkozások, a munkavállalók helyzetén segíteni kívánó intézkedések. A rövidített munkaidő lehetőségei iránt érdeklődő cégek, köztük legújabban az osztrák államvasutak, az ÖBB, ahhoz az alaphoz folyamodhatnak, amely 1 milliárd euróval indult, majd összegét előbb három, később 5 milliárd euróra emelték fel. Beindult a nehéz helyzetbe került dolgozók alapjának második kerete is. Ebből három hónap alatt összesen 6 ezer euró támogatást kaphatnak a kis és középvállalatok, akár az egyszemélyes cégek, például újságírók, pszichoterapeuták is. Tegnap pedig azt jelentették be az illetékes miniszterek, hogy 150 millió eurót folyósítanak a technika élvonalába tartozó, jelenleg azonban nehéz helyzetbe került start-up cégeknek.